Dólar soja: la definición del Gobierno sobre el nuevo valor para las exportaciones del campo

Tras el salto del dólar oficial a $ 350 que se definió el lunes después de las PASO y que se mantendrá fijo hasta octubre, el Gobierno dio precisiones sobre qué pasará con el dólar soja mientras que los exportadores retomaron la liquidación tras la devaluación.

En ese marco, desde el Ejecutivo definieron que no habrá un nuevo tipo de cambio diferencial para la soja . Y se aclaró que todas las exportaciones se regirán por el tipo de cambio oficial de $ 350, lo que implicó una mejora del 22% en el tipo de cambio que pone fin al crawling peg diario.

Esos $ 350 por dólar están por encima del dólar agro, que contemplaba un dólar de $ 340 y terminaba a fin de mes, con lo que se unifica el tipo de cambio exportador.

Impulsado por la comercialización de maíz, que no había sido parte de los esquemas anteriores, el dólar agro había liquidado u$s 1973 millones antes de las PASO, lo que representaba el 99% del monto estimado para el ciclo que tenía fecha de caducidad este 31 de agosto.



Massa con Bahillo, secretario de Agricultura, de recorrida por el campo

La definición ayudó a generar una mayor liquidación de divisas y el BCRA pudo acumular reservas por u$s 220 millones, en línea con la expectativa del Fondo Monetario Internacional (FMI), que ayer le puso fecha a la reunión del directorio que determinará un desembolso de al menos u$s 7500 millones, aunque el Gobierno espera que el anuncio sea por u$s 10.750 millones .



Según indicaron fuentes oficiales, la decisión de devaluar fue tomada tras los resultados de las PASO y no estaba acordada, aunque el FMI reclamaba un ajuste del tipo de cambio oficial. Lo que se definió fue anticipar la tasa de devaluación prevista hasta octubre de una sola vez en lugar del 7% mensual .

Como consecuencia, aseguran, la mejora del tipo de cambio permite fortalecer la liquidación de divisas ante expectativas creadas. "Hay más incentivos a liquidar más rápido", explican en los despachos del Palacio de Hacienda.

La inflación marcará un récord en agosto y sugieren el mejor modo para cubrirse