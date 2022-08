Dólar litio, dólar soja y dólar tecno: el Gobierno prepara anuncios clave para exportadores

El ministro de Economía, Sergio Massa, prepara para esta semana una serie de incentivos para que sectores considerados estratégicos aumenten las exportaciones en el mercado oficial. Con la alternativa del desdoblamiento cambiario todavía sobre la mesa, se preparan anuncios para la minería, el agro y la economía del conocimiento.

La Secretaría de Minería, que sigue a cargo de Fernanda Ávila, trabajaba en los incentivos para el sector minero, que se anunciarían este jueves.

anuncios para minería

Las empresas que inviertan podrán retener un porcentaje de las divisas de sus exportaciones (10, 20 o 25%, según determinados requisitos ) y no tendrán la obligación de ingresar esos dólares al país. Para eso, deberán asegurar la producción futura de los proyectos actuales, potenciar exportaciones y extender la vida útil de algunos proyectos activos.



El decreto replicará al que se oficializó el 12 de agosto para los hidrocarburos. Las empresas deberán trabajar en un programa de desarrollo de proveedores nacionales, provinciales y locales y generar condiciones para la industrialización de los recursos, sobre todo del litio.



La minería exportó u$s 2209 millones entre enero y julio y el Gobierno proyecta que 2022 terminará con envíos por u$s 3900 millones, un 31% más que en 2021. Un paper que circula en despachos oficiales estima que el sector puede multiplicar exportaciones hasta los 18.600 millones en 2030. Pero falta mucho: la expectativa para 2023 es más modesta, de u$s 4500 millones.



Ese jueves cae, también, el régimen especial que el Banco Central ideó para acelerar la venta de soja en poder de los productores y que no tuvo éxito. El miércoles, técnicos de la secretaría de Agricultura de Juan José Bahillo recibirán a especialistas de la mesa de enlace para avanzar en nuevos incentivos.

El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, en una reunión con técnicos de la mesa de enlace.

En reuniones con empresarios, antes de jurar como ministro, Massa habló de un esquema "50-50", por el cual los productores podrían destinar la mitad de sus ventas a adquirir dólar "solidario" y poner el resto en cuentas a la vista "dólar linked". También, de la extensión del plazo por entre 90 y 120 días. En las charlas técnicas en Agricultura, el sector agropecuario pidió un tipo de cambio superior a los 200 pesos para vender la soja.

Otro esquema sobre la mesa es darles a los productores un precio superior, en pizarra, consistente en un mix entre el tipo de cambio actual (60%) y el dólar MEP (40%), menos retenciones. Fuentes oficiales mencionaron la posibilidad de ofrecerles un tipo de cambio similar al "dólar tarjeta", en torno a los $ 240. Ambas alternativas requieren de un decreto de desdoblamiento formal, que el Banco Central resiste.

Dólar tecno

Mientras tanto, la Secretaría de Economía del Conocimiento, ahora a cargo de Ariel Sujarchuk, define incentivos tanto para empresas como para profesionales que exportan servicios. En esa dependencia no descartaron el tipo de cambio diferencial para que los monotributistas y autónomos que venden al exterior accedan a un "dólar tecno" o puedan liquidar al MEP.

Pero hay otras alternativas, como la ampliación del régimen por el cual hoy pueden atesorar hasta u$s 12.000 por año calendario y su combinación con un "bono fiscal" que les permita utilizar los dólares liquidados en el mercado único a cuenta de impuestos. Las empresas, sostienen en esa dependencia, ya cuentan con distintos regímenes de beneficios impositivos.

Este martes, Massa y Sujarchuk anunciarán Argentina Programa, la plataforma para capacitar a 70.000 personas en programación. "la Economía del Conocimiento es el tercer sector exportador y generador de divisas y se prevén ingresos por u$s 7000 millones para este año", detalló un comunicado oficial. Voceros oficiales no confirmaron sin en el evento habrá también mención al régimen especial que se prepara.

El secretario de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk, a la derecha de Sergio Massa.

Las expectativas dilatan la liquidación de dólares de sectores que esperan beneficios adicionales. Hasta el jueves pasado, el Banco Central no había analizado ninguna alternativa adicional en su reunión de directorio.

Por el momento, los incentivos conocidos para hidrocarburos y los que se anunciarán para minería van en línea con el decreto 234 de abril de 2021, que preveía que las empresas que invirtieran a partir de u$s 100 millones para aumentar exportaciones podían disponer de un piso del 20% de las divisas generadas por sus ventas.