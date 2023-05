Dólar: las definiciones de Sergio Massa, el rol del FMI, las PASO y la negociación interna

" Es central la capacidad de intervención del BCRA, que es irrenunciable , porque los años políticos y electorales en la Argentina siempre generan esta idea de me preservo, dolarizo cartera; generan esta sensación de incertidumbre", reconoció Sergio Massa ante los empresarios de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Amcham, donde el diagnóstico del futuro de la economía apuntó a una recesión y a la falta de divisas para importar.

La pregunta que dominaba los pasillos del Alvear Icon en Puerto Madero, sin embargo, era "cuándo llegará la devaluación".

Massa apuntó a la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para anticipar desembolsos y detalló parte de la conversación con el organismo al señalar que las herramientas que busca el BCRA y el Gobierno " son para tener capacidad de intervención, no para distorsionar mercados , sino para generar certidumbre, tranquilidad, cuando la incertidumbre política puede generar situaciones de dificultad".

Un encuentro organizado por Amcham sirvió de marco para las definiciones de Massa

El rol del FMI

El Fondo Monetario reconoció el impacto de la sequía y sotto voce, hay apoyo para adelantar los giros, pero también hay condiciones. Sin esa asistencia-que no es financiamiento extra , sino que deberá ser repagado a lo largo del año-, el escenario aparece muy complejo.

"El FMI no te va a adelantar desembolsos para que vendas dólares por debajo de su precio" , remarcó uno de los hombres más escuchados en la City porteña sobre el dólar oficial que se aplica a operaciones comerciales -en particular a los suntuarios a los que apuntan en Washington- en $ 230, o los $ 380 del dólar ahorro -con devolución de AFIP del anticipo de Ganancias- mientras que los financieros se ubican en torno a los $ 430.

Para los empresarios, los $ 300 del dólar agro y el dólar soja quedaron "atrasados". "La muestra son los silobolsa que se vuelven a acumular en los campos", relató uno de los empresarios que se acercó a escuchar a Massa y los referentes de la oposición en el encuentro de Amcham. " El campo va a liquidar lo necesario para las inversiones que tenga que hacer este año ", indicó José María Segura, socio de PwC.

Con reservas negativas en u$s 1000 millones según los cálculos privados y un año dominado por la política, los empresarios sacan cuentas y miran a las PASO.

El plan para blindar al BCRA para las PASO

De allí, otras definiciones de Massa, que sigue buscando refuerzos por fuera del programa con el FMI, porque así se lo piden en los Estados Unidos pero porque tampoco los u$s 10.000 millones anticipados alcanzan. Este año hay que cubrir u$s 11.200 millones con el Fondo pero en julio también hay que afrontar otros u$s 1000 millones en cupones con los bonistas que entraron al canje, además de los pagos a multilaterales.

El ministro de Economía detalló la posibilidad de ampliar el swap con China a u$s 19.000 millones. En otra reunión con empresarios y sindicalistas anticipó el plan de desdolarizar el comercio del sector automotor, en una referencia a la negociación con Brasil.

Antes de viajar con Alberto Fernández a visitar a Lula Da Silva y al ministro Fernando Haddad, Massa reunió a una veintena de empresarios que tienen los fierros en la relación bilateral: automotrices, autopartistas, aluminio, acero y maquinaria, entre otros rubros, para avanzar en el plan de operar en pesos y reales que todavía debe resolver las garantías que demandan los bancos brasileños. El anunciado de la ampliación del swap con China, en tanto, le mete presión también a la negociación con Brasil.

Estados Unidos, donde la preocupación por la relación con el gigante asiático transpira en cada declaración del embajador Marc Stanley, apoya en la negociación con el Fondo, según confirmó en declaraciones radiales el embajador Jorge Argüello. Pero también el Tesoro de EE.UU. le pide a Massa que siga pasando la gorra entre los organismos multilaterales.

Con ese combo de refuerzos, y una incipiente negociación en el banco de los BRICS, el ministro de Economía busca evitar esa devaluación que para los empresarios es inminente . En el mientras tanto, se buscan calzar los pagos de importaciones con la demanda y la actividad, según reconoció Matías Tombolini en una respuesta a las críticas por el cepo importador de Facundo Gómez Minujín en Amcham.

El efecto PASO que Massa quiere evitar

Las PASO -primarias abiertas simultáneas y obligatorias- en agosto son una fecha bisagra. Y de allí la otra definición de Massa: la determinación de la candidatura del Frente de Todos no puede dirimirse de forma pública.



"Tenemos que dar la obligación de no dar incertidumbre. Nos tenemos que pelear puertas adentro. Dirimir nombres en una primaria me parece un gravísimo error. Genera incertidumbre", enfatizó el ministro de Economía ante la pregunta de Gómez Minujín en el cierre de la reunión de Amcham.



Del mercado a la inflación

Un mal resultado general en las PASO de un candidato del oficialismo, sin la garantía de que logre encolumnar al resto de las facciones que integran la coalición puede debilitar al FdT o incluso determinar que el Frente termina de implosionar, señalan los analistas. Y puede generar la devaluación de mercado que Economía busca evitar.

El plan para ordenar la transición tiene en la primera etapa juntar los fondos antes de fin de julio. El dólar importador fue conversado con el Fondo pero todavía está pendiente. Se trata de la unificación de los distintos dólares solidario, ahorro y Qatar, junto con los pagos por los bienes suntuarios que reclama el organismo .

El dato no menor para la interna del Frente de Todos es el impacto en la inflación. Para los economistas, con la brecha actual y la aceleración de los últimos meses, el efecto de una corrección está "bastante descontado". Pero no se descarta que pueda haber algún traslado más. El índice de abril, en tanto, trepó a casi 8% en la Ciudad de Buenos Aires y de ahí la presión interna por evitar una devaluación que siga acelerando los precios.