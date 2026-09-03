México avanzó en su estrategia de comercio exterior tras concretar un acuerdo con la Unión Europea para impulsar el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, una infraestructura que busca posicionarse como alternativa al Canal de Panamá.

El proyecto contempla el desarrollo de una ruta ferroviaria y marítima que permita trasladar grandes volúmenes de mercancías entre los océanos Pacífico y Atlántico.

El canal de Panamá se encuentra en el olvido: inaugura un nuevo corredor interoceánico que transformará el comercio mundial (foto: archivo)

La iniciativa cobra relevancia ante los desafíos que enfrenta el Canal de Panamá y los cambios en las cadenas internacionales de suministro. Con el respaldo europeo, México busca atraer nuevos flujos de comercio, energía y carga internacional hacia esta ruta estratégica.

Acuerdo México‑Europa: así impulsa el Corredor Interoceánico como nueva ruta comercial

El acuerdo entre el gobierno de México y la Unión Europea sienta las bases para que el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec funcione como una ruta logística clave para el comercio internacional. La iniciativa conecta el Golfo de México con el océano Pacífico mediante una red ferroviaria modernizada y puertos estratégicos.

El gobierno mexicano cerró un acuerdo con la Unión Europea para impulsar el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec como alternativa logística al Canal de Panamá, con foco en el transporte de gas, graneles y carga internacional.

El objetivo central es facilitar el traslado de mercancías, gas y graneles con menores tiempos y costos frente a otras rutas tradicionales . Para las empresas europeas, esta vía abre una alternativa para acceder a mercados de América y Asia.

Desde la perspectiva mexicana, el convenio busca posicionar al país como un nodo logístico relevante a nivel global. El proyecto apunta a atraer inversión extranjera y a fortalecer el papel de México en las cadenas internacionales de suministro.

Corredor Interoceánico vs. Canal de Panamá: por qué México busca competir

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se perfila como una alternativa al Canal de Panamá ante la saturación y limitaciones de esa vía, al combinar transporte ferroviario con servicios portuarios. A diferencia del canal panameño, el proyecto mexicano permite mover carga entre ambos océanos mediante trenes y puertos con alta capacidad operativa .

Con este esquema, México busca captar flujos de comercio afectados por demoras y altos costos logísticos, posicionando al corredor como una ruta complementaria en el comercio global.

Qué mercancías se moverán por el Corredor Interoceánico y por qué es clave

El Corredor Interoceánico tendrá como ejes el transporte de gas natural, graneles agrícolas, minerales y carga general, claves para el comercio entre México, Europa y otros mercados. La nueva ruta permitirá diversificar exportaciones e importaciones y reducir la dependencia de un solo paso interoceánico, en un contexto de riesgos logísticos globales.

A mediano plazo, el gobierno busca consolidarlo como una plataforma integral que fortalezca la posición de México en el comercio internacional y le permita competir con el Canal de Panamá.