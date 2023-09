Devolución del IVA: las 10 claves para comprar desde el lunes con descuento

El Gobierno tomó la medida que se devuelva el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a millones de personas desde el próximo lunes, pero este reintegro deberá cumplir con algunos requisitos a tener en cuenta a la hora de realizar las compras.

En el marco del programa Compre sin IVA que se impulsó para contener el poder adquisitivo frente a los altos niveles de inflación de la Argentina y la devaluación de agosto, ahora se podrá realizar estas compras de distintos productos que reflejarán una devolución a quienes los adquieran.

"Hemos dispuesto un programa de devolución del IVA, del 21% del IVA, del total de la canasta básica de Argentina para los 9 millones de trabajadores y trabajadoras que en la Argentina cobran salarios de hasta $708.000", expresó Sergio Massa, ministro de Economía, cuando comunicó este nuevo plan.



El tope de devolución se fijó de acuerdo al 21% del valor de la Canasta Básica Alimentaria para 4 integrantes (compuesto metodológicamente por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años) según la publicación de julio, que se estableció en $111.642 (el INDEC difundió este viernes los datos de agosto, cuando ascendió a $ 130.590).

Devolución del IVA: qué tener en cuenta a la hora de comprar

Modalidad de Pago

Las compras solo se podrán realizar mediante tarjetas de débito, por lo que si se abona mediante transferencia o en efectivo, no entrarán en el programa.

Compre sin IVA: quiénes son los beneficiarios

7 millones de jubilados y pensionados



2,5 millones de beneficiarios de la AUH

2,7 millones de monotributistas

9 millones de empleados en relación de dependencia

440 mil trabajadores del Régimen del Personal de Casa Particulares

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la devolución del IVA?

En el caso de los jubilados no podrán cobrar más de tres haberes mínimos . Actualmente la mínima se encuentra en $87.460, por lo cual, no podrán acceder al beneficio quienes cobren por encima de los $262.380.

. Actualmente la mínima se encuentra en $87.460, por lo cual, Los trabajadores formales deberán tener ingresos de hasta seis salarios mínimos, vitales y móviles. Esto implica $708.000 brutos en total.

Esto implica $708.000 brutos en total. Los monotributistas no deberán tener otra fuente de ingresos más que la principal.

Las compras deben ser presenciales en los comercios, no se aplica para operaciones online.

¿Cuánto dinero se devolverá?

Se reintegrará la totalidad del IVA de los productos de la canasta básica (21% del valor de los productos), con un tope de $18.000 mensuales por beneficiario. Para que la devolución sea de $18.800, la compra deberá ser de $89.523. Este monto incluye solo los productos de la canasta básica.

¿Cuándo se hará el reintegro?

El dinero será acreditado en la cuenta del beneficiario en un plazo de 48 horas.

¿Qué productos serán alcanzados?

La Canasta Básica Alimentaria del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para un adulto incluye:

Pan

Galletitas de agua

Galletitas dulces

Arroz

Harina de trigo

Otras harinas (maíz)

Fideos

Papa

Batata

Azúcar

Dulces: incluye dulce de batata, mermelada, dulce de leche

Legumbres secas: lentejas y arvejas

Hortalizas: acelga, cebolla, lechuga, tomate perita, zanahoria, zapallo, tomate envasado

Frutas: manzana, mandarina, naranja, banana, pera

Carnes: asado, carnaza común, espinazo, paleta, carne picada, nalga, pollo, carne de pescado

Fiambres

Huevos

Leche

Queso: queso crema, queso cuartirolo, queso para rallar

Yogur

Manteca

Aceite

Bebidas no alcohólicas

Bebidas alcohólicas

Sal fina

Condimentos

Vinagre

Café

Yerba

¿La devolución del IVA es combinable con otros beneficios y promociones bancarias?

Si, mientras que sean con débito se pueden utilizar promociones bancarias y acumular descuentos.

¿Qué trámite se debe realizar?

Los reintegros serán automáticos, por lo que no será necesario realizar ningún trámite durante la duración de esta medida para recomponer el poder de compra.

¿Dónde se podrá utilizar este beneficio?

En todos los comercios, supermercados, minimercados, mayoristas, verdulerías, carnicerías, fruterías, que vendan este tipo de productos y estén debidamente registrados en la actividad formal.



¿El reintegro es por grupo familiar?

No. El límite mensual de reintegro es por persona y no por grupo familiar, y no es acumulable: lo que significa que si una persona es monotributista y, al mismo tiempo, trabaja en relación de dependencia, tendrá un límite de $18.800.