Deudas, fondos y coparticipación: los números detrás del conflicto entre Chubut y Nación

El ministro de Economía, Luis Caputo, informó que la deuda de Chubut con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP) al 29 de febrero asciende a casi $120 mil millones ($ 119.091.257.332). Como no cancelaron la cuota mensual de la refinanciación, según los términos del préstamo, se descuentan de forma automática de los recursos coparticipados.

"Nación está simplemente cumpliendo las condiciones pactadas en el préstamo acordado ", afirmó Caputo en X. El FFDP se creó en 1995 para promover el desarrollo económico de las provincias.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, informó que le descontaron $13.500 millones de la coparticipación, lo que derivó en la amenaza de cortar el suministro de petróleo, y con ello la escalada del conflicto entre el presidente, Javier Milei y Chubut, al que salieron en apoyo otros gobernadores patagónicos.

Que dice Chubut del conflicto

Del lado de Chubut, el vicegobernador, Gustavo Menna, afirmó que el 22 de febrero solicitaron una autorización para cancelar la deuda con el fondo provincial, con recursos obtenidos de emisión de títulos de deuda garantizados con regalías, "sin que hubiese contestación".



Además, el ministro de Economía de Chubut, Facundo Ball, agregó: "La cancelación total era una propuesta que el Gobierno Nacional no tiene forma racionalmente económica de negarse a aceptar, pero para esto necesitábamos la autorización del Banco Central para la colocación de nuevos títulos en el mercado, destinados a cancelar deuda con el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial. Eso no llegó".



Chubut considera que puede respaldar la emisión de bonos con las regalías hidrocarburíferas. En esa provincia se encuentra la Cuenca del Golfo San Jorge, la segunda más importante de Argentina en producción petrolera.

La mirada del Gobierno nacional

Al cruce salió el ministro de Interior, Guillermo Francos: "Contrariamente a lo que dijo el vicegobernador, le respondimos con un mail el día 23 de febrero requiriéndole la documentación necesaria para avanzar con la operación de emisión solicitada, conforme a la normativa vigente. Estamos aguardando la respuesta. Una vez que respondan, lo analizaremos y lo enviaremos al Ministerio de Economía como corresponde".

El Gobierno eliminó un fondo discrecional millonario que nació con la quita de coparticipación a CABA

Para avanzar con la operación de emisión para cancelar deuda con el fondo fiduciario, el Ministerio del Interior le solicitó a Chubut la proyección financiera y el stock de deuda, entre otros datos, y aseguran que aun no recibieron respuesta. Eso fue el 23 de febrero a las 12:11 del mediodía, según un correo publicado por Francos. A las 17:32 de ese día, Torres publicaba en su twitter la carta titulada "Las provincias unidas del sur" en la que asegura que "Si no cumplen con la Constitución y no le envían los recursos a los Chubutenses, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas".

El intercambio siguió en las redes sociales. Menna, vice de Chubut, le contestó a Francos que ese mail "nunca existió". Agregó que los vencimientos de la deuda de Chubut "fueron diferidos", por lo que el avance de la retención de la coparticipación de febrero fue una "represalia por la demanda contra la suspensión del Fondo Compensador del Transporte".

Es que a principios de la semana pasada, Torres presentó una acción judicial para que se restituyan los recursos al Fondo Compensador del Transporte. Se trata de un fondo de unos $120 mil millones anuales que el Tesoro giraba para subsidiar a las empresas de colectivo que operan fuera del AMBA. La medida se anunció luego de que hubiera legisladores provinciales que no acompañaran la ley ómnibus en el Congreso.



Otras provincias endeudadas

Si bien Chubut es la principal provincia endeudada con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, actualmente, hay otras 10 provincias que también tienen pasivos con este fondo. En otros casos, como ocurrió con Chaco, el Banco Central le aprobó en enero un programa de letras del tesoro provincial a ser adquiridas por los bancos, analizó el economista Nicolás Gadano.

Del Banco Central habló Santiago Bausili, su titular, a través de su cuenta de X. El diputado y economista Martín Tetaz publicó que "el Banco Central no permite que Chubut reestructure". Bausili le respondió: "Para aclarar tu comentario puede interpretarse como que el BCRA está sentado en un centro de comando y en forma discrecional decide quién sí y quién no. El BCRA supervisa el riesgo que pueden tomar los bancos, no limita el accionar de nadie que pretenda tomar deuda.