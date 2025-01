Deuda: los vencimientos que enfrenta el Gobierno en 2025 y los fondos que suman

El Gobierno enfrentará vencimientos de deuda en moneda extranjera por u$s 20.159 millones en 2025. La primera prueba, a concretarse este jueves, está blindada por el Gobierno con depósitos en el exterior. La segunda instancia crucial será en julio.

Este jueves vencerán u$s 4.800 millones, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), compuesto por títulos públicos y organismos internacionales. Se trata de u$s 2.815 millones en capital y u$s 1.520 en intereses, en el caso de los títulos públicos.

El perfil de vencimientos para lo que resta del año se suaviza, sin grandes pagos al FMI, solo enfocados en intereses, mientras que de capital deberá volver a pagarse a partir de 2026.

Según la OPC, luego de enero y julio, los mayores vencimientos se dan en mayo y noviembre por mil millones.

"Como ya sabíamos con antelación, el perfil de pagos de esa deuda se torna más desafiante a partir de este año en la medida que los títulos más cortos arrancan a devolver el capital", explicaron desde Portfolio Personal Inversiones.

El primer pago fue asegurado por el Gobierno, que giró en octubre u$s1.000 millones al Bank of New York, y luego compró los fondos para cubrir los bonos que vencen en enero.

En paralelo, también se aseguró la compra de los recursos para enfrentar el vencimiento de julio, por un monto equivalente al de enero. En total acumula compras por casi u$s 7.000 millones. La obtención del REPO con bancos internacionales por parte del Banco Central por u$s 1.000 millones suma liquidez a las reservas.

"En el caso de los vencimientos de bonos locales e internacionales, luego del REPO del BCRA quedan por cubrir solo unos u$s 700 millones, dado que para el resto ya el Tesoro compró los dólares al BCRA desde noviembre pasado más el giro en octubre de los intereses de los bonos internacionales", analizó Ramiro Tosi, director de Finanzas de Suramericana Visión.

Respecto de los fondos, desde PPI analizaron que "las reservas netas (bajo la metodología FMI) se sitúan hoy en -u$s 11.033 millones, aunque el primer pago de enero (u$s 4.450 millones) ya no afectará ese nivel. El equipo económico mencionó en varias oportunidades que no hay planes para emitir deuda o aplicar un liability management amigable este año, por lo cual los pagos saldrían (al final del día) de las reservas del BCRA".

Para la consultora creada por el exministro de Economía, Martín Guzmán, "al no tener acceso de mercado todavía hay que pagar los Bonos Internacionales (u$s 7.965 millones) y Locales (u$s 3.393 millones) así como los u$s 2.339 millones de Bopreal del BCRA que se asume se pagan sin renovación".

FMI, Banco Mundial, BID y otros organismos

Tosi estimó que es esperable que la deuda con Organismos Internacionales, que asciende a u$s 7.965 millones, sea refinanciada, y que además se consigan desembolsos netos por hasta u$s 3.000 millones.

Fue la propia consultora de Guzmán la que aseguró la semana pasada que el Gobierno no tendrá problema en afrontar los pagos vigentes para este año.

En el frente del FMI, Tosi agregó que dentro del total de organismos internacionales, "están unos u$s 2.346 millones de intereses por el programa de facilidades extendidas firmado en 2022, que podrían disminuir en función de cómo sea el nuevo programa que se está negociando con la institución".

Esto, en referencia a que el ministro de Economía, Luis Caputo, se mostró optimista sobre obtener un nuevo acuerdo en la primera mitad del año.

En el mismo sentido, desde PPI manifestaron que un nuevo acuerdo con el FMI, que incluya fondos frescos, o la llegada de otro REPO con bancos privados "fortalecerían la posición del Gobierno, al menos en el corto plazo".

"Desde nuestra óptica, el mercado vería con muy buenos ojos retomar el acceso al mercado internacional en algún momento del segundo semestre del año, en especial, de cara los sucesivos pagos de los próximos años. En síntesis, es muy relevante profundizar la baja del riesgo país para mitigar ese riesgo", agregaron desde PPI.

El riesgo país perforó los 600 puntos por primera vez desde 2018, lo que facilitaría el regreso a mercados de deuda aunque en el Gobierno reconocen que todavía falta.

La presión para 2026

Hacia adelante, en 2026 el monto de deuda total se mantiene similar a 2026, pero crece la participación de los organismos internacionales a u$s 8.868 millones, en gran parte por el comienzo de pagos de capital al FMI.