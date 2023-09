Ensayos, cronómetros y focus group: así se preparan los cinco candidatos a Presidente

Javier Milei (La Libertad Avanza) se prepara para el primer debate presidencial pero rechaza el coaching y los simulacros. Sergio Massa (Unión por la Patria) apuesta a un golpe de efecto y a sorprender con la revelación de quién sería su ministro de Economía en caso de ganar. Tres veces gobernador, ex secretario de Industria y ex interventor de Santiago del Estero, Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País) apelará a su experiencia como carta de presentación. Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) le da mucha importancia al debate, y ensayó en un estudio dos veces por semana. Myriam Bregman (Frente de Izquierda de los Trabajadores-Unidad) tiene el desafío de romper con propuestas al estigma del ‘voto útil' contra el que batalla en cada elección.

Contra algunos pronósticos Milei no dejará el atril vacío. En su nombre negociaron las condiciones su hermana Karina "El Jefe" Milei y el politólogo Santiago Caputo. Exestudiante de ingeniería, graduado de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Caputo trabajó junto a Jaime Durán Barba y el equipo de Santiago Nieto y Roberto Zapata, los asesores que tuvo por años Mauricio Macri y el PRO.

El candidato de La Libertad Avanza prepara material con los equipos que coordina Nicolás Posse a quien conoció en la Corporación América. Este jueves grabó un spot, dio una entrevista y después se encerró a estudiar los temas de discusión que para el domingo en el Forum santiagueño son Economía, Educación y por votación del público Derechos Humanos y convivencia democrática. Sobre este último tema intercambia pareceres y materiales con su compañera de fórmula Victoria Villarruel a quien el peronista Agustín Rossi la señaló como "una infiltrada de la democracia" por su defensa del accionar de represores durante la última dictadura militar.

Massa: polarizar sin atacar

Sergio Massa logró unir a todos los sectores de Unión por la Patria y arma estrategia con Axel Kicillof

En el caso de Sergio Massa las entrevistas y discursos de los últimos días dejan pistas sobre sus objetivos para el primer intercambio con los demás candidatos a presidente en el duelo santiagueño. Con su estilo, adoptará un rol similar al desempeño del candidato a jefe de gobierno de la Ciudad por UP, Leandro Santoro. A ambos los preparó el catalán Antoni Gutiérrez Rubí, ademá de los asesores de cada uno.

Como Santoro que polarizó con Jorge Macri, el ganador de las PASO porteñas, Sergio Massa apuesta a polarizar con las ideas de Javier Milei. Su plan no es confrontar con el candidato de La Libertad Avanza sino con sus propuestas.

El equipo de Unión por la Patria pide a los candidatos que respeten en sus declaraciones al 29% del electorado que optó por el libertario. Y atender sus razones. No agredir a Milei ni a sus votantes fue el consejo principal que le dieron en los dos ensayos que tuvo en un estudio de Palermo. "No hay que enojarse" pidió Cristina Kirchner en su última presentación en la sede de la UMET cuando adoptó la misma forma y auscultó las promesas libertarias.

El esquema de Massa es reiterativo: toma cada propuesta y explica o pregunta cómo se las llevaría a la práctica. Y apunta a mostrar lo que considera sus cualidades: pragmatismo, sentido común y la valentía -tres datos extraídos de los focus group- para hacerse cargo de la economía en el peor momento del gobierno del Frente de Todos en medio de una enorme crisis política, sequía y un acuerdo con el FMI que tuvo que renegociar y pagar.

En ese contexto y aunque jura que no distribuye cargos por anticipado, presentará equipos y propuestas, una manera de sostener la iniciativa que logró con la batería de medidas de las últimas semanas. Si lo apuran, pedirá disculpas por los errores de este gobierno como lo hizo sobre el escenario de Ensenada donde admitió el drama que reveló el Indec al sincerar el 40% de pobreza. En su favor aseguró que sabe cómo salir adelante.

¿Jóvenes con armas en las mochilas?, pregunta Massa y señala los efectos que la portación significó en Estados Unidos. ¿Venta de órganos, cierre de jardines marternales?, les habla a las madres en cada lugar. Lo mismo con los recursos del país, la dolarización, la privatización de jubilaciones y educación o el impacto del cierre de la comercialización con Brasil o China. El massismo detecta en sus focus group que los votantes de Milei quieren un voto castigo a la clase política pero no comparten sus propuestas.

Myriam Bregman y Nicolás del Caño, la fórmula del FIT que comparte equipos y preparación para el debate

El entrenamiento de Bullrich

La misma lectura hacen en el FIT donde están convencidos de que hay votantes sobre quienes pueden influir a partir del debate: el sector blando de Milei que comparte su enojo pero no sus propuestas; los que no votaron o votaron en blanco o los votantes ‘no duros' que no retienen Bullrich ni Massa y que en el primer turno optaron por Horacio Rodríguez Larreta o Juan Grabois.

Con Myriam Bregman trabajan Christian Castillo, Nicolás del Caño y un equipo de economistas y referentes entre otros Pablo Ninno, Lucía Ortega y Andrea D'Atri.

Patria Bullrich optó por ensayar en un estudio y parcticó con su equipo de campaña

Patricia Bullrich recuperó aire con tres triunfos sucesivos de JXC en Mendoza, Chaco y Santa Fe. Y este jueves se concentró en Villa María donde el mismo domingo del debate se elige intendente. Necesita recuperar votos cordobeses que migraron a Milei o que se quedan con Schiaretti.

A pesar de ese escenario, Bullrich no le apuntará al gobernador cordobés sino que se concentrará en el libertario y en Massa proponiendo un "cambio posible" y agitando su antikirchnerismo extremo. A Santiago del Estero invitó para que la acompañe a María Eugenia Vidal con quien se había molestado por revelar su voto a favor de Rodríguez Larreta en la previa a las PASO.

Schiaretti apuesta a su experiencia

Schiaretti armó equipo con Florencio Randazzo y se prepara con él y con el exjefe de Anses Diego Bossio

Schiaretti no ensaya ni tiene coach pero sí cronometra los tiempos. Los temas los puntea con su equipo de asesores de la gobernación pero también con la mesa chica que integran Florencio Randazzo, el exdiputado y candidato Diego Bossio y la senadora Alejandra Vigo que además es su mujer. Disciplinado y metódico alee material que le preparan politólogos y economistas.

El equipo del gobernador tiene una estrategia que no revelan porque también, en parte, depende de la dinámica que se dé entre los cinco adversarios y de la intuición de Schiaretti que por ejemplo conoció desde su génesis la convertibilidad que promete Milei pero que instrumentó Domingo Cavallo.