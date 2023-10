Debate presidencial 2023: ¿qué es el Ministerio de Capital Humano que propone Javier Milei y cómo funcionaría?

El debate presidencial entró en su primer receso y los candidatos pudieron dar a conocer sus propuestas en materia de educación. En ese momento, Javier Milei explicó su propuesta de cerrar ministerios, y agruparlos para abrir uno nuevo.

Se trataría del Ministerio de Capital Humano, una cartera de Gobierno que se encargaría de velar por el aprendizaje.

¿Qué dijo Javier Milei sobre el tema Educación?

Los candidatos a presidente dieron a conocer sus propuestas en materia de educación. Javier Milei afirmó que las propuestas de sus "adversarios fueron " frases pomposas y un montón de buenas intenciones ".

"Sin embargo, cuando vamos a los hechos ellos, son los responsables de que hoy el 13% de los chicos no termina el colegio en tiempo y forma, que el 50% de los chicos no entiende un texto que va a leer y que el 70% no puede resolver un problema de matemática básico", criticó.



En la misma línea, presentó su propuesta de implementar el ministerio de Capital Humano al cual se refirió que "sumamente importante en los últimos 250 años de la historia de la humanidad".

¿Qué es el Ministerio de Capital Humano que propone Javier Milei?

El candidato a presidente por La Libertad Avanza afirmó que proponen un "ministerio que tenga cuatro áreas. Un área de niñez y familia, uno de salud, de educación y uno de trabajo".

Milei sumó que modificará la forma en la cual se da la asistencia en Argentina. "Se acabó la asistencia esclavizante de darles el pescado", arremetió.