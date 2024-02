Ley Ómnibus: de la confianza del oficialismo a la denuncia de "estafa parlamentaria" del kirchnerismo

Luego de tres días de sesiones en los que los diputados aprobaron en general la Ley Ómnibus, este martes comenzarán a debatirse y votarse los artículos en particular, un proceso clave para el cual el oficialismo se mostró confiado, pero sobre el cual la oposición denunció que es "una estafa".

"Trataremos de convencer al que no nos votó que nos vote y quién quizás está lejos de acompañarnos nos acompañe en algunos artículos. La cuestión es seguir dialogando con los gobernadores, los diputados y los disidentes para acercarnos a la sanción", afirmó el presidente del bloque La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados, Oscar Zago en diálogo con Radio Rivadavia.

Este legislador clave para que se apruebe la Ley Bases consideró que "se retiraron muchos artículos" luego de las negociaciones con otros diputados y con los gobernadores, por lo que se mostró confiado de que la próxima semana las partes fundamentales para el Gobierno se aprobarán.

El presidente del bloque La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados, Oscar Zago

"Es un gobierno que escucha y se trata de sentar en la mesa de las discusiones, ya que este país lo tenemos que arreglar entre todos", sostuvo Zago en referencia al Poder Ejecutivo que conduce Javier Milei y que tiene este proyecto como piedra fundacional de su gestión.

La oposición se prepara para resistir los artículos de la ley

En la vereda de enfrente se encuentra Unión por la Patria (UP), que dejó el Gobierno el 10 de diciembre y que ahora se muestra como fuerza opositora en el Congreso al oponerse de plano a todos los artículos que contiene la Ley Bases.

"Veníamos advirtiendo que si bien esta ley es importante para el oficialismo, los primeros interesados en hacer las cosas bien deberían ser ellos. Pero no fue así porque 55 diputados suscribieron un dictamen de comisión y no sabían que era lo que estaban firmando. Seguro el 98 por ciento de la Cámara no sabía ayer lo que se estaba aprobando", opinó el jefe del bloque de diputados de UP, Germán Martínez , en declaraciones a El Destape Radio.

El jefe del bloque de diputados de UP, Germán Martínez

Martínez afirmó que desde el oficialismo "resucitaron artículos con lo cual no hay una estrategia que permita conocer qué es lo que se estaba votando. Ahora, el martes se discutirá todo esto, artículo por artículo, así que hay que estar atento porque pueden meter cosas por la ventana".

Sobre los artículos que "sacaron y volvieron a poner" enumeró los referidos "al Fondo de Garantías y el Impuesto PAIS", que los gobernadores reclaman que se coparticipen y que desde el Ejecutivo se oponen en la búsqueda de eliminar el cepo.

Martínez sostuvo además que "están haciendo circular un borrador respecto de las privatizadas donde hay distintos anexos con distintas empresas, entonces van a intentar armar mayoría, desdoblando el listado, por eso estamos hablando de una estafa parlamentaria".

El próximo martes desde las 14 los diputados volverán a reunirse en la Cámara Baja para debatir artículo por artículo la Ley Ómnibus y se espera que las negociaciones con los gobernadores prosigan hasta el momento de la sesión para poder aprobar la mayor parte del proyecto.