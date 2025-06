De las denuncias de "persecución política" al festejo del trumpismo: reacciones mundiales al fallo contra Cristina Kirchner

Tras la confirmación por parte de la Corte Suprema de la condena a Cristina Kirchner y la inhabilitación para ejercer cargos políticos, las repercusiones internacionales no tardaron en llegar.



Mientras que en su entorno apuntan a un apoyo explícito de Lula Da Silva, uno de los primeros ex mandatarios en expedirse fue el boliviano Evo Morales. El caso de Cristina fue comparado con los de los dos mandatarios regionales.

"Con profunda indignación expreso mi solidaridad con la hermana Cristina Kirchner, su familia y al pueblo revolucionario de #Argentina. La condena injusta de seis años de cárcel e inhabilitación perpetua no es otra cosa que persecución política para proscribir a una lideresa del pueblo", planteó Morales.

"Vivimos una reedición del Plan Cóndor: ya no son los militares al servicio del imperio, ahora son jueces serviles a las oligarquías quienes ejecutan golpes judiciales contra quienes defienden la soberanía y los derechos de las mayorías", enfatizó por otra parte el ex presidente de Bolivia. Morales llamó a "defender la democracia" y agregó: "Cristina no está sola. Desde el corazón de la Patria Grande, nos sumamos a la lucha contra el lawfare y por una América Latina libre, digna y soberana".

En tanto, la senadora de los Estados Unidos del Sur de Florida, María Elvira Salazar, cercana a Donald Trump, celebró la ratificación de la condena.

"¡Cristina Fernández de Kirchner es una ladrona condenada!", aseguró en redes sociales. La legisladora sostuvo que "utilizó el poder para robarle al pueblo argentino y montar una red criminal desde la Presidencia. Mientras el pueblo sufría con una inflación espantosa, ella se enriquecía sin vergüenza. Hoy, la Corte Suprema confirma lo que millones sabían: Cristina es corrupta y jamás podrá volver a ocupar un cargo público. ¡Basta de impunidad para los corruptos que destruyeron América Latina!".

En el entorno de la ex presidenta apuntan a un pronunciamiento del actual presidente brasileño, que hasta el momento no se produjo. "Hubo comunicación con Lula, va a haber acciones internacionales", reconoció el diputado Leopoldo Moreau, quien aseguró que no se va a "dejar pasar la proscripción así nomas".

Otro de los que se manifestó a favor fue el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, quien reafirmó su "invariable apoyo" a Fernández de Kirchner ante el "episodio de judicialización política".

"Una vez más se utiliza la justicia con motivaciones políticas como instrumento de la derecha contra referentes progresistas de la región. Fuerza, estimada Cristina", agregó Díaz-Canel.