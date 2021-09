Daniel Arroyo: el "llamado de atención" de las PASO y los debates que deberían llegar al Congreso

Daniel Arroyo, el candidato a diputado nacional por el Frente de Todos y ex ministro de Desarrollo Social, sostuvo este sábado que el resultado de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) "fue un llamado de atención".



Si bien destacó que "La gente está conforme con el proceso de vacunación y con el tema del acompañamiento del Estado", reconoció que "Hay un problema serio en el tema económico, no es la única razón del voto pero sí un elemento clave".

A renglón seguido, el ex ministro aseveró: "Hay mucha gente que no le alcanza y que no llega a fin de mes".

En diálogo con FM Concepto, el ex titular de la cartera de Desarrollo Social planteó que el voto tiene varios componentes. "La pandemia es algo único y excepcional; gestionar y vivir en pandemia es como manejar en medio de la neblina", esbozó.

"Los cambios que ha incorporado el Gobierno en materia de gestión, tanto Alberto Fernández como Axel Kicillof, van en la dirección de caminar más, darle más territorialidad, escuchar más, y tomar medidas económicas -puntualizó Arroyo-. Veremos cómo lo procesa y lo evalúa la sociedad de cara a noviembre".

De acuerdo con sus declaraciones, la Argentina tiene varios problemas estructurales y tres que son centrales. En ese sentido, amplió: "Uno es que tenemos pobreza con trabajo, gente con trabajo formal y recibo de sueldo que está en situación de pobreza".

Segundo, enumeró, "(hay) un problema de pobreza estructural: hay 4 millones de personas que viven en 4400 barrios hacinados, sin agua, sin servicios básicos ; ahí yo empecé el proceso de urbanización de 400 barrios, y hay que urbanizar 4400, pero tengo la sensación de que el problema es la solución, porque la necesidad de infraestructura por el derecho al hábitat es un gran plan de empleo".

Y en tercer lugar, enfatizó, los índices de desocupación lo marcan con claridad: "un gran tema es el desempleo en los jóvenes, entre los que hay un desempleo del 22%".

"Creo que en el Congreso van a estar los debates fuertes los próximos dos años, todos estos debates que van más allá de la coyuntura electoral", proyectó el candidato a diputado nacional.

"Soy optimista en cuanto a la conformación de políticas de Estado, no una gran Moncloa, sino políticas específicas que se sostengan en el tiempo. Argentina tiene una única política de Estado, a mi modo de ver, que es la Asignación Universal por Hijo: la hizo un gobierno, vino otro y la siguió", mencionó Arroyo.

Y asimismo complementó: "Hay una buena ley, del 2018, que crea el Renabap, el registro de barrios populares, que empecé a poner en marcha desde el Ministerio, se puso en marcha un fideicomiso al que va una parte de lo que se recauda cuando uno compra dólar ahorro, se empezaron a urbanizar 400 barrios y hay que urbanizar de a 400 barrios por año, en un proceso de 10 años".

"Estoy convencido de que va a pasar porque está el instrumento, está la ley, hay un fideicomiso, se va a encarar... tendrá cada gobierno su particularidad pero hay que urbanizar los 4400 barrios y están dadas las condiciones para hacerlo", remarcó.

"Aspiro a que haya otras políticas de Estado: necesitamos una nueva escuela secundaria, con prácticas profesionalizadas en los dos últimos años -especificó-. Mi opinión es que hay que crear un sistema de crédito no bancario a tasas muy bajas para máquinas y herramientas para desendeudar a las familias. Dos o tres políticas que estoy convencido de que se van a discutir en el Parlamento y deberían sostenerse en el tiempo".