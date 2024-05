La Universidad Austral recaudó más de $ 320 millones para su fondo de becas

Bajo el lema "Personas que transforman", se llevó a cabo el evento de cierre de la 7ª campaña a beneficio del fondo de becas de la Universidad Austral. El lunes 20 de mayo, en Madero Walk (Ciudad de Buenos Aires), los donantes que aportan activamente al fondo disfrutaron de un encuentro en el que, a la vez, pudieron escuchar algunas historias de nuestros alumnos becados.

Durante esta séptima edición, la institución recaudó más de $ 320.000.000, gracias al aporte de su comunidad de donantes: 43 empresas, graduados Austral, personas, establecimientos, familias y el Círculo de Mecenas Austral que suman su gran apoyo. El monto recaudado durante la campaña 2024 será invertido en el acompañamiento con becas para 138 alumnos más.

El escenario elegido: las luces de la ciudad que enmarcaron un encuentro que ya es una tradición para la institución. "Este es un evento para compartir la preocupación común por mejorar la educación en nuestro país, en todos sus niveles, y particularmente la accesibilidad a la educación superior, habida cuenta del impacto positivo que tiene como factor de transformación en general y de movilidad social en particular. Las brechas entre los que más tienen y los que menos no dejan de crecer. Gracias por confiar en este sueño -que no tiene vuelta atrás- y que ustedes colaboran para hacerlo realidad: el de ayudar a cambiar lo que nos duele pero que amamos, transformando personas con una educación de calidad y con valores, dando oportunidades a todos", expresó el rector de la Universidad Austral, Mag. Julián Rodríguez, durante sus palabras de bienvenida.

Gonzalo Aziz, la directora de Desarrollo Institucional, Laura Blaquier; el rector de la Universidad Austral, Julián Rodríguez, y el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell.

"Compartimos preocupaciones, soñamos juntos, nos encontramos para potenciar nuestra tarea, ayudándonos, codo a codo. Por todo esto, quiero brindarles un sincero agradecimiento a cada uno de los que hoy están presentes, las empresas y organizaciones que nos acompañan, las personas que confían en nosotros", pronunció el rector el rector de la Austral ante los invitados.

Por último, Rodríguez remarcó: "Queremos potenciar la búsqueda de soluciones, mediante la colaboración, que es potenciar la accesibilidad a la educación de calidad, basada en valores deben ser importantes en nuestra sociedad: explorar para encontrar la verdad, dialogar y reflexionar de manera racional, cuidar el lugar que tiene la persona en cada proyecto humano. Necesitamos más profesionales, más empresarios, más emprendedores, más dirigentes que pongan por delante de sus intereses particulares el bien común de nuestro país, por encima de las ideologías y de los proyectos políticos. Y con un fuerte compromiso con valores como la honestidad, el trabajo como factor de desarrollo personal, la libre iniciativa acompañada por la responsabilidad, y la auténtica preocupación por los más desfavorecidos. Esto es lo que nos proponemos en la Universidad Austral; es una tarea compleja, pero apasionante y que llena el corazón".

Un propósito para impulsar un cambio en la vida en comunidad

Nuestro graduado Gonzalo Aziz fue el conductor de la noche, cuyo objetivo fue la generación de igualdad de oportunidades para los jóvenes a través de becas de estudio. Y sobre esta finalidad, Aziz dialogó con el ministro del Interior de la Nación, Guillermo Francos.

"La etapa del estudiante universitario es una de las más lindas de la vida porque uno está en constante ebullición en búsqueda de la verdad y, en muchos casos, ello los conduce a preocuparse por los problemas comunes de la sociedad. Y se transforma para muchos, como en mi caso, en un propósito de vida. Definitivamente es tan importante la tarea de generar oportunidades como la tarea de formar buenos profesionales, quienes estamos aquí presentes tenemos una obligación con el conjunto de la sociedad de nuestro país. Cuando uno piensa en las becas, es pensar en el propósito que tiene uno para su propia vida y la vida en comunidad. Colaborar con este propósito significa ayudar a formar jóvenes, darles oportunidad, igualarlos y generar en ellos el mismo sentimiento de ayudar a quienes tienen a su lado. Es formar personas que ayuden a cambiar la vida a otra gente", respondió el titular de la cartera del Interior.

El rector de la Universidad Austral, Julián Rodríguez; el ministro del Interior de la Nación, Guillermo Francos, y Gonzalo Aziz.

Por otro lado, Aziz también tuvo una charla con el economista Claudio Zuchovicki. Ambos reflexionaron sobre el crecimiento personal a través del estudio.

"Llegar, puede llegar cualquiera. Graduarse, también. Pero trascender y permanecer en el tiempo, tiene otro significado porque se necesitan valores. Quienes estamos aquí reunidos compartimos una escala de valores, que son el ser humano y la familia como centro. Esta noche está vivo el recuerdo de mi amigo Tomás Bulat, que tenía una gran frase de cabecera: "Estudiar es el mayor acto de rebeldía contra el sistema, el saber rompe las cadenas de la esclavitud". Vengo de una generación en la que muchos fuimos los primeros graduados universitarios de nuestras familias. Yo también fui becado en mi carrera, algo que no sé si habría sido posible sin la ayuda que me brindó la universidad en la que me gradué. Una buena oportunidad es, sin dudas, la educación que genera inclusión y otorga oportunidades para que el día de mañana puedas tener las herramientas para defenderte", consideró Zuchovicki.

Claudio Zuchovicki y Gonzalo Aziz.

Destacadas personalidades de la cultura, la educación y la política dieron su apoyo a la generación de más oportunidades en educación que, año tras año, busca la Austral para incluir a más jóvenes en sus aulas, generando un impacto positivo en sus vidas y en su entorno. Además del ministro Francos, también se hicieron presentes el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell; la presidenta de la Academia Nacional de Educación, Paola Delbosco; el senador Eduardo "Wado" de Pedro, el diputado Daniel Arroyo, Juan Manuel Abal Medina y Rosendo Fraga, entre otros.

El secretario General de la UOCRA, Gerardo Martínez, y el senador Eduardo Wado de Pedro.

Más becas para más oportunidades

En el ámbito universitario se produce una enorme transformación desde la educación. "Esta noche nos convoca a un compromiso que seguramente todos compartimos: Crear oportunidades para que no se pierdan los jóvenes talentos y formar más profesionales que se inserten en el mundo laboral con una educación de excelencia y valores. Estos son los jóvenes que se preparan hoy para ser los grandes decisores de nuestra Argentina del mañana", expresó la directora de Desarrollo Institucional y responsable de la campaña, Laura Blaquier.

En la actualidad, y en un universo de 4.000 alumnos de grado, la Austral beca a 1.200 estudiantes. "Jóvenes que, con esfuerzo diario, caminan paso a paso hacia su título universitario. Incluir en las aulas distintas realidades enriquece y potencia los resultados. Por ello, contamos con un fondo de becas que apunta a tres enfoques: el programa de liderazgo -con las becas de desempeño, entre las que están la excelencia y el mérito-, las becas enfocadas en la igualdad de oportunidades -que apuntan a incluir a jóvenes talentos que no podrían plantearse la posibilidad de llegar a un título universitario sin un acompañamiento económico-, y el programa de incentivos -becas para aquellas carreras y jóvenes que necesitan un impulso especial porque son fundamentales para el desarrollo de nuestro país-", enumeró Blaquier.

Finalmente, la directora de Desarrollo Institucional invitó a los presentes a escuchar, en primera persona y a través de un video, los testimonios de los becados, verdaderos protagonistas de la noche.

"Nos enorgullece decir que nuestros becados son jóvenes que se esfuerzan y superan día a día, y que el trabajo es considerado una herramienta fundamental para su desarrollo. Es por esto que desde la Austral seguimos muy de cerca su vida académica, apuntalándolos a través de sus tutores, directores de estudios y sus profesores", concluyó Blaquier.