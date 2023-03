Cuota alimentaria: con reclamo a la Justicia, se creó un "índice de crianza" para evitar el incumplimiento de los padres

El Gobierno anunció la puesta en marcha del índice de crianza para fijar valores de una canasta que permita estandarizar la cuota alimentaria, en medio de un contexto donde hay más más de 3 millones de chicos en hogares que dependen de las madres, también conocidos como monomarentales .

El índice de crianza se suma a las mediciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) como valor de referencia para saber cuánto destinan las familias para vestir, alimentar y cuidar a niños y adolescentes. "Será útil para definir las cuotas alimentarias en los procesos de separación", se enfatizó en la presentación.

Según datos de Unicef, la mitad de los hogares monomarentales no reciben en tiempo y forma la cuota alimentaria , mientras que "un 12% lo reciben una vez si y otra no", indicó la directora nacional de Economía y Género, Sol Prieto.

En ese contexto, las mujeres además de trabajar, se endeudan para cubrir los gastos. "El 59% de los hogares monomarentales destina más de la mitad o casi todos sus ingresos al pago de deudas o atrasos", de acuerdo con un informe elaborado por Economía y la Cepal.

Los ingresos de los hogares monomarentales son menores al promedio de los hogares, señaló Prieto. Las jefas de hogar también tienen mayor informalidad laboral por el sector en el que se emplean. Dos de cada tres mujeres se emplean en el sector de trabajadoras de casas particulares, con salarios menos y donde el 70% está en la informalidad.



Siete de cada 10 de los hogares monomarentales que se endeudan lo hacen para comprar comida y alimentos. Pero paradójicamente las mujeres son acreedoras porque los padres les adeudan el costo de manutención. La deuda estimada llega a $ 417.000 millones según los datos de la Dirección de Género.

"El índice permite informar a jueces, abogados y organismos que trabajan con infancias y juventudes para que se cumplan sus derechos. La medida es imprescindible para prever la gestión y el costo de los cuidados y poder gestionarlos igualitariamente", detalló el Gobierno durante la presentación del Índice.

"Todos conocemos a una amiga, una tía, una prima o nosotras mismas, que se dedica a cuidar de tiempo completo . Quiénes se encargan de los pibes coman, duerman, que no les falte nada en la mochila, lavar, planchar. A eso se le llama tareas de cuidado y no son pagas", dijo la ministra de la Mujer, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina. En ese marco, recordó que la cuota alimentaria "no es opcional, es una obligación".

Incumplimiento de los padres

En ese marco, el ministro de Economía Sergio Massa explicó que el índice se informará mensualmente desde el Indec y busca asegurar el cumplimiento de las obligaciones. "Se busca terminar con la evasión" por parte de los progenitores. El dato se actualizará por inflación. "Se termina el argumento de que no tienen cómo fijar el monto", agregó.

Sebastián Waisgrais de Unicef señaló que "una niña o niño cuya madre que debe cobrar la cuota alimentaria y no la recibe tiene una doble probabilidad de estar en la pobreza".



"Con este índice queremos empezar a trabajar en una cuestión cultural. Mientras nosotras nos dedicamos de más de 6 a 10 horas cuidando, los pibes viven un poco más tranquilo. Necesitamos que los trabajos de cuidado sean reconocidos y que la cuota alimentaria sea reconocida como un derecho y una obligación. Eso es violencia económica", sostuvo Mazzina sobre los incumplimientos de la cuota.

Reclamo a la Justicia

"Tiene que ser responsabilidad de los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el legislativo y también el Judicial. Los pibes comen todos los días y no podemos esperar los procesos judiciales de años ", reclamó la Ministra.

Massa pidió a la Corte que saque una acordada a todos los juzgados de familia para que se utilice el índice en la actualización de los juicios por cuotas alimentarias.

El índice se presentó en el Banco Nación con la presencia de su presidenta Silvina Batakis, la asesora de Presidencia Mercedes Marcó del Pont y la titular de Aysa, Malena Galmarini, entre otros.