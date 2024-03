El Gobierno reveló el plan para bajar la edad de imputabilidad

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, especificó cómo será el proyecto para modificar la Ley de Imputabilidad que busca propulsar el Gobierno en el Congreso y también opinó sobre la situación que enfrenta Rosario con el narcotráfico.

"El tema minoridad está en crisis desde hace al menos 50 años", sostuvo durante una entrevista con TN en la que señaló que "la ley que rige en el ámbito nacional es de hace 5 décadas cuando la criminalidad era otra, muy distinta a la de ahora".



Cúneo Libarona consideró que "el Estado no les presta atención a los menores, no es un tema de ahora" y también detalló que los menores que se encuentran en institutos "cometieron delitos graves, los peores delitos, sino no estarían en esa situación".

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona

La propuesta de bajar la edad de imputabilidad viene desde hace varios años, principalmente impulsada por Juan Carlos Blumberg luego del crimen de su hijo Axel, y retomado en su momento por el gobierno de Cambiemos entre 2015 y 2019.

Edad de imputabilidad: cómo es el proyecto para bajarla

"Tenemos un proyecto con Patricia Bullrich que es el régimen penal de la minoridad, tiene que cambiar sustancialmente, no te sirve meterlo preso, te sirve un tratamiento en serio, no esta porquería de institutos de menores", opinó el ministro a cargo de la cartera de Justicia.

"El proyecto baja a 14 la edad de imputabilidad, el chico de 14 de hoy vuela", agregó. También adelantó qué puede pasar en el ámbito legislativo con esta propuesta que siempre genera polémica: "Hay consenso en que hay que cambiarla, pero nunca se ha hecho. Los políticos hablan y escriben, pero no hacen".

Bullrich confirmó el envío de gendarmes a Venezuela: "Argentina protegerá a todo opositor"

De esta manera se espera que el Gobierno avance en este sentido y envíe al Congreso, donde tiene minorías parlamentarias que impidieron el avance de algunas iniciativas, y comience a tratarse en las comisiones para luego pasar a las Cámaras.

Por último, se refirió al tema del narcotráfico en Rosario: "Hasta antes de asumir no teníamos ni una pistola de cebita, ahora se están mandando elementos de defensa y de control idóneos, hay policía más efectiva en las calles, se ha tomado consciencia de este enorme mal"