El sindicalismo define qué hará con Milei en una cumbre clave: los primeros conflictos que hubo

Luego de su victoria del último domingo, Javier Milei ocupó sus primeros días como presidente electo para comenzar a articular la maquinaria que lo acompañará de cara a su futura presidencia, que comenzará en tan solo tres semanas .

El mandatario electo ya anunció que las primeras dos acciones que hará tras el traspaso de bando serán la presentación de su reforma del Estado, la cual hará por Decreto -pero que deberá ser refrendada por el Congreso- , y la búsqueda de las soluciones para las Leliq. Ambas, remarcó, son dos de las primeras medidas a tomar para comenzar a ordenar la economía.





Hasta el momento, Milei sólo apostó a revelar las primeras medidas que implementará con el objetivo de poner en marcha su gabinete y ajustar la macro. "No podemos revelar medidas concretas hasta el 10 de diciembre", respondieron en ese tono tres responsables de secretarías distintas ante la consulta de El Cronista, quienes además dieron a entender que no se busca revelar mayores detalles para no comprometer la transición.

En tanto, el candidato presidencial sí hizo alusión a que diciembre deberá ser un mes con déficit financiero cero, anticipando además que "van a haber seis meses muy duros" .





Milei estableció ese ajuste como inevitable, pero que su plan podría evitar la "híper" mediante el supuesto ajuste en la política: "Si no, los políticos pueden seguir haciendo demagogia, pero terminará con una 'híper' y el ajuste monstruoso va a tener impacto en la población, que va a terminar con un 90% de las personas debajo de la línea de la pobreza", amenazó.

En ese sentido, en un reportaje con Rodolfo Barili (Telefé), Milei no rechazó la posibilidad de no pagar aguinaldos para la administración pública. Estas declaraciones fueron respondidas por el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, que aseguró que "no aceptará que se deje de pagar el medio aguinaldo"; configurando un primer polo de conflictividad .





Con mayor vehemencia intervino el secretario general de APLA y uno de los sindicalistas emblemáticos de Aerolíneas Argentinas, Pablo Biró, que aseguró que, si el presidente electo Javier Milei "se quiere cargar" a la compañía aérea estatal los va a "tener que matar". Aun así, la extremísima postura no fue acompañada desde otras partes del gremialismo .

La reunión clave del sindicalismo por Milei

Sin embargo, la relación con los sindicatos dista de ser fluida. Tres integrantes de las primeras filas de la CGT consultados por este medio alegaron que desde el equipo de Milei no tuvieron una convocatoria para el diálogo ni en las semanas anteriores al balotaje y que tampoco los llamaron para una reunión futura .





"No hemos tenido ningún diálogo hasta el momento, estamos esperando a ver cómo están dispuestos ellos también", alegó uno de ellos. "No hay nada claro con ellos", dijeron desde el círculo de otro importante gremio sobre la existencia de lazos con el espacio libertario.

Sin embargo, dejaron trascender que la central obrera se reunirá mañana a las 11 de la mañana en la sede de la UOCRA, que dirige el secretario gremial Gerardo Martínez . "De ahí puede salir una posición institucional de la CGT en varios temas", indicaron, sobre la que se descuenta que hablarán del arribo de Milei a la Presidencia de la Nación y una eventual postura a tomar para los próximos meses.

Gerardo Martínez. (Mariano Sánchez/NA)

Luego de las PASO, elección que lo dejó como favorito de cara a la primera vuelta electoral, Milei tuvo dos reuniones con importantes dirigentes del sindicalismo : una fue el gastronómico de la UTHGRA Luis Barrionuevo -con quien luego rubricó un acuerdo político para que lo asista con la fiscalización- y con el líder de la construcción Martínez.



Con este último dialogó de la particular legislación laboral que tiene su gremio, caracterizada por haberse adaptado a la flexibilidad que tiene ese rubro, basado en la temporalidad de las contrataciones y los seguros de desempleo. Cuentan que fue el mismo Milei quien pidió verse con Martínez para que este le explicara las particularidades de este modelo .





Según ha hecho público el mismo economista libertario, este prototipo de legislación es el que busca ampliar para la totalidad de los rubros laborales. El principal dilema que surge en torno a esto es cuán aplicable es el modelo UOCRA para oficios en los que hay poquísima rotación, al contrario que en la construcción .

La nueva cartera de Trabajo

Si bien el futuro ministro del Interior, Guillermo Francos, es quien se ocupa de entablar buena parte de las terminales políticas de su espacio con los actores de la política y la sociedad; se supone que el encargado específico deberá ser el secretario de Trabajo.

Esta cartera es una de las pocas secretarías que ya tiene un responsable confirmado: el ex titular de la Superintendencia de Salud, Gustavo Morón. Esta área estará englobada dentro del ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello.





Se trata de un puesto clave de cara a una presidencia del economista libertario, ya que tendrá que hacer de mediador con los sindicatos, a la vez que será el encargado de impulsar desde su cartera parte de la reforma laboral que todavía está en diseño desde las usinas técnicas de La Libertad Avanza.



Morón es Contador Público y fue Superintendente de Riesgos del Trabajo entre 2015 y 2021, durante las presidencias de Mauricio Macri y Alberto Fernández. Incluso, fue el último funcionario de alto rango de la gestión cambiemita que logró seguir más tiempo en su cargo en la etapa comandada por el Frente de Todos.



Gustavo Morón, Javier Milei y Sandra Pettovello.

A Morón se le atribuye un estrechísimo vínculo con el intendente de General Pueyrredón y dirigente del PRO, Guillermo Montenegro, habiendo sido su asesor cuando este fue ministro de Justicia y Seguridad de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires.

"Durante su gestión, se logró la sanción de la Ley 27.348 complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo y la redacción del anteproyecto de Ley de Protección y Prevención Laboral. Además, fue presidente de la Comisión Americana de Riesgos de Trabajo (CAPRT) de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS)", destacan.