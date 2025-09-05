Cuánto tengo que ganar para ser de clase alta en Argentina

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) reveló en su último reporte que una familia compuesta por dos adultos y dos niños requirió en agosto $ 1.149.353 para satisfacer sus necesidades básicas y evitar caer en la pobreza.

Los datos oficiales muestran que la Canasta Básica Total -que marca la línea de pobreza- subió 1,9% con respecto al mes anterior, acumulando un aumento del 12,2% en lo que va del año y 27,6% a nivel interanual.

Pero ¿cuánto hay que ganar hoy para ser de clase media alta en Argentina? Con la inflación en niveles más bajos pero con precios que siguen ajustándose, la pregunta cobra cada vez más relevancia.

Los ingresos necesarios para pertenecer a la clase media alta se actualizan mes a mes y marcan una frontera social que impacta directamente en el poder adquisitivo y en la calidad de vida de las familias.

Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA), una familia tipo necesita ganar varios millones de pesos por mes para alcanzar este nivel socioeconómico.

Pobreza: cuánto hay que ganar para no caer abajo del promedio

En cuanto a una familia tipo, los ingresos requeridos para ser considerados de "clase acomodada", tal como lo denomina el IDECBA, son $ 6.161.497 para arriba.

El organismo de la ciudad clasificó a los hogares en seis categorías según sus ingresos mensuales:

Indigencia: menos de $ 651.816

Pobreza no indigente: entre $ 651.816 y $ 1.214.296

Vulnerables no pobres: entre $ 1.214.296 y $ 1.540.374

Sector medio frágil: entre $ 1.511.646 y $ 1.889.557

Clase media: entre $ 1.925.468 y $ 6.161.497

Sector acomodado: más de $ 6.161.497

Estas cifras ilustran el ingreso necesario para alcanzar un nivel de vida que incluya alimentación adecuada, servicios básicos, educación, salud, transporte y esparcimiento.

Canasta básica

En julio, tanto la Canasta Básica Total como la Alimentaria experimentaron un incremento del 1,9% en comparación con el mes anterior. Desde el inicio del año, la CBT acumuló un aumento del 12,2%, mientras que la CBA subió un 14,7%.

Por otro lado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) interanual alcanzó el 36,6%, lo que indica una desaceleración en comparación con los picos inflacionarios de años anteriores, aunque sigue teniendo un fuerte impacto en el poder adquisitivo.