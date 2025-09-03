¿Cuánto cuesta mantener un 0 km hoy en Argentina?

Comprar un auto nuevo en Argentina no solo implica el esfuerzo económico de adquirirlo, sino también afrontar los gastos fijos y variables para su mantenimiento.

El monto de patente, seguro, combustible, service y estacionamiento son algunos de los ítems que hacen que el costo mensual sea cada vez más alto en un vehículo.

¿Cuánto sale mantener un auto hoy en Argentina?

Para realizar la estimación se tomó como ejemplo el Peugeot 208, que es el modelo más vendido en lo que va de 2025, en su versión de entrada de gama y radicado en la Ciudad de Buenos Aires.

Patente

La valuación fiscal del Peugeot 208 base es de $ 25.704.000, por lo que el impuesto automotor asciende a $ 1.086.669 anuales. Este monto puede abonarse de manera anual bimestral, en cuyo caso el pago ronda los $ 180.000 por cuota sin rebajas.

Seguro

Contar con un seguro es obligatorio para circular en Argentina. Una cobertura básica de responsabilidad civil para este modelo parte desde los $ 36.826 mensuales.

Sin embargo, una póliza a todo riesgo con franquicia del 3% puede rondar los $ 100.539 mensuales, según datos de Mapfre Argentina Seguros.

Combustible

El Peugeot 208 cuenta con un tanque de 47 litros. Llenarlo con nafta súper tiene un costo aproximado de $ 62.698 mensuales, mientras que optar por nafta premium eleva el gasto a $ 74.307.

Al momento de la estimación, la nafta súper costaba $ 1334 por litro, y la premium $ 1581, según la web de Surtidores.

Service oficial

Para mantener la garantía, el vehículo debe realizar el service en un concesionario oficial cada año o cada 10.000 kilómetros recorridos. En el caso del Peugeot 208 base, el primer service ronda los $ 350.000, ya con un 10% de descuento aplicado.

Cochera

En la Ciudad de Buenos Aires, el alquiler promedio de una cochera privada se ubica en torno a los $ 120.000 al mes. Este gasto depende de la ubicación y disponibilidad, pero resulta un punto clave para quienes no cuentan con espacio propio.

En resumen, por mes mantener un auto 0 km puede costar aproximadamente $ 343.237 sin service ni cochera.