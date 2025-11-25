En esta noticia

El Gobierno oficializó una nueva actualización salarial para el personal de casas particulares, un sector que incluye a niñeras, cuidadoras de adultos, caseros y empleadas para tareas generales.

La medida impacta directamente en los haberes de diciembre y beneficiará a más de 1,3 millones de trabajadoras en todo el país.

El ajuste se definió tras negociaciones dentro de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) y llega en un contexto donde el sector no registraba incrementos desde septiembre.

Te puede interesar

⁠Confirmado | Nuevo aumento para empleadas domésticas, ¿cuánto cobrarán en diciembre? ⁠

Te puede interesar

Bono de fin de año: el Gobierno pagará un extra de $700.000 a este grupo de personas

La nueva escala contempla aumentos escalonados y la continuidad de un bono mensual que reforzó los ingresos en los últimos meses.

Aumento para niñeras y cuidadoras de adultos: cuánto suben los sueldos en diciembre 2025

El esquema aprobado prevé un incremento total del 2,7%, dividido en dos tramos:

  • 1,4% aplicado en noviembre
  • 1,3% adicional desde diciembre

Además, sigue vigente un bono mensual de $ 14.000 para quienes trabajan más de 16 horas semanales, y proporcional para quienes cumplen jornadas reducidas.

Cuánto cobran las cuidadoras de adultos en diciembre 2025

La categoría “asistencia y cuidado de personas”, que incluye a cuidadoras de adultos mayores, personas con discapacidad y enfermos, queda de la siguiente manera:

Cuidadoras con retiro

  • $ 3383,53 por hora
  • $ 427.807,54 por mes
Cuánto cobrarán las niñeras y cuidadores de adultos en diciembre 2025
Cuánto cobrarán las niñeras y cuidadores de adultos en diciembre 2025

Cuidadoras sin retiro

  • $ 3783,32 por hora
  • $ 476.759,57 por mes

Cuánto cobran las niñeras en diciembre

Las niñeras pertenecen a la categoría “tareas específicas”, siempre que cuenten con una capacitación formal o especialización (primera infancia, psicomotricidad, puericultura, etc.). En caso contrario, se las ubica habitualmente en “tareas generales”.

Personal para tareas específicas

Con retiro

  • $ 3582,80 por hora
  • $ 438.483,53 por mes

Sin retiro

  • $ 3926,79 por hora
  • $ 487.121,05 por mes

Personal para tareas generales

Con retiro

  • $ 3135,96 por hora
  • $ 384.722,14 por mes

Te puede interesar

Celebran las empleadas domésticas: tras la paritaria, cobrarán un triple extra en diciembre 2025

Te puede interesar

Aumento y bono para empleadas domésticas: cuánto cobran en noviembre 2025

Sin retiro

  • $ 3383,53 por hora
  • $ 427.807,54 por mes

Otros sueldos del sector en diciembre

Supervisores/as

  • Con retiro: $ 3783,32 por hora | $ 471.961,06 mensual
  • Sin retiro: $ 4143,71 por hora | $ 525.691,97 mensual

Caseros

  • $ 3383,53 por hora | $ 427.807,54 mensual

Cómo impactan los adicionales: zona, antigüedad y tareas múltiples

Los salarios pueden aumentar según los siguientes adicionales obligatorios:

Antigüedad

  • Se suma 1% del salario mensual por cada año trabajado.
  • Se calcula sobre las remuneraciones base de septiembre de 2020.

Zona desfavorable

Aplica un 30% extra para quienes trabajan en:

Patagonia (Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, Neuquén, Río Negro)

Partido de Patagones (Buenos Aires)

Aguinaldo
AguinaldoFuente: ShutterstockG. Soler Tomasella

Tareas múltiples

  • Si la trabajadora cumple funciones de distintas categorías, se debe pagar siempre la de mayor remuneración.

¿Cómo se calcula el aguinaldo de diciembre?

El Sueldo Anual Complementario (SAC) se liquida tomando:

El 50% del mejor sueldo mensual del semestre.

Si la trabajadora no completó los seis meses, el empleador debe pagar un proporcional según el tiempo efectivamente trabajado.