Cuánto cobrarán las niñeras y cuidadores de adultos en diciembre 2025

El Gobierno oficializó una nueva actualización salarial para el personal de casas particulares, un sector que incluye a niñeras, cuidadoras de adultos, caseros y empleadas para tareas generales.

La medida impacta directamente en los haberes de diciembre y beneficiará a más de 1,3 millones de trabajadoras en todo el país.

El ajuste se definió tras negociaciones dentro de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) y llega en un contexto donde el sector no registraba incrementos desde septiembre.

La nueva escala contempla aumentos escalonados y la continuidad de un bono mensual que reforzó los ingresos en los últimos meses.

Aumento para niñeras y cuidadoras de adultos: cuánto suben los sueldos en diciembre 2025

El esquema aprobado prevé un incremento total del 2,7%, dividido en dos tramos:

1,4% aplicado en noviembre

1,3% adicional desde diciembre

Además, sigue vigente un bono mensual de $ 14.000 para quienes trabajan más de 16 horas semanales, y proporcional para quienes cumplen jornadas reducidas.

Cuánto cobran las cuidadoras de adultos en diciembre 2025

La categoría “asistencia y cuidado de personas”, que incluye a cuidadoras de adultos mayores, personas con discapacidad y enfermos, queda de la siguiente manera:

Cuidadoras con retiro

$ 3383,53 por hora

$ 427.807,54 por mes

Cuánto cobrarán las niñeras y cuidadores de adultos en diciembre 2025

Cuidadoras sin retiro

$ 3783,32 por hora

$ 476.759,57 por mes

Cuánto cobran las niñeras en diciembre

Las niñeras pertenecen a la categoría “tareas específicas”, siempre que cuenten con una capacitación formal o especialización (primera infancia, psicomotricidad, puericultura, etc.). En caso contrario, se las ubica habitualmente en “tareas generales”.

Personal para tareas específicas

Con retiro

$ 3582,80 por hora

$ 438.483,53 por mes

Sin retiro

$ 3926,79 por hora

$ 487.121,05 por mes

Personal para tareas generales

Con retiro

$ 3135,96 por hora

$ 384.722,14 por mes

Sin retiro

$ 3383,53 por hora

$ 427.807,54 por mes

Otros sueldos del sector en diciembre

Supervisores/as

Con retiro: $ 3783,32 por hora | $ 471.961,06 mensual

Sin retiro: $ 4143,71 por hora | $ 525.691,97 mensual

Caseros

$ 3383,53 por hora | $ 427.807,54 mensual

Cómo impactan los adicionales: zona, antigüedad y tareas múltiples

Los salarios pueden aumentar según los siguientes adicionales obligatorios:

Antigüedad

Se suma 1% del salario mensual por cada año trabajado .

Se calcula sobre las remuneraciones base de septiembre de 2020.

Zona desfavorable

Aplica un 30% extra para quienes trabajan en:

Patagonia (Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, Neuquén, Río Negro)

Partido de Patagones (Buenos Aires)

Aguinaldo Fuente: Shutterstock G. Soler Tomasella

Tareas múltiples

Si la trabajadora cumple funciones de distintas categorías, se debe pagar siempre la de mayor remuneración.

¿Cómo se calcula el aguinaldo de diciembre?

El Sueldo Anual Complementario (SAC) se liquida tomando:

El 50% del mejor sueldo mensual del semestre.

Si la trabajadora no completó los seis meses, el empleador debe pagar un proporcional según el tiempo efectivamente trabajado.