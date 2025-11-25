Cuánto cobrarán las niñeras y cuidadores de adultos en diciembre 2025

En esta noticia
El Gobierno oficializó una nueva actualización salarial para el personal de casas particulares, un sector que incluye a niñeras, cuidadoras de adultos, caseros y empleadas para tareas generales.
La medida impacta directamente en los haberes de diciembre y beneficiará a más de 1,3 millones de trabajadoras en todo el país.
El ajuste se definió tras negociaciones dentro de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) y llega en un contexto donde el sector no registraba incrementos desde septiembre.
La nueva escala contempla aumentos escalonados y la continuidad de un bono mensual que reforzó los ingresos en los últimos meses.
Aumento para niñeras y cuidadoras de adultos: cuánto suben los sueldos en diciembre 2025
El esquema aprobado prevé un incremento total del 2,7%, dividido en dos tramos:
- 1,4% aplicado en noviembre
- 1,3% adicional desde diciembre
Además, sigue vigente un bono mensual de $ 14.000 para quienes trabajan más de 16 horas semanales, y proporcional para quienes cumplen jornadas reducidas.
Cuánto cobran las cuidadoras de adultos en diciembre 2025
La categoría “asistencia y cuidado de personas”, que incluye a cuidadoras de adultos mayores, personas con discapacidad y enfermos, queda de la siguiente manera:
Cuidadoras con retiro
- $ 3383,53 por hora
- $ 427.807,54 por mes
Cuidadoras sin retiro
- $ 3783,32 por hora
- $ 476.759,57 por mes
Cuánto cobran las niñeras en diciembre
Las niñeras pertenecen a la categoría “tareas específicas”, siempre que cuenten con una capacitación formal o especialización (primera infancia, psicomotricidad, puericultura, etc.). En caso contrario, se las ubica habitualmente en “tareas generales”.
Personal para tareas específicas
Con retiro
- $ 3582,80 por hora
- $ 438.483,53 por mes
Sin retiro
- $ 3926,79 por hora
- $ 487.121,05 por mes
Personal para tareas generales
Con retiro
- $ 3135,96 por hora
- $ 384.722,14 por mes
Sin retiro
- $ 3383,53 por hora
- $ 427.807,54 por mes
Otros sueldos del sector en diciembre
Supervisores/as
- Con retiro: $ 3783,32 por hora | $ 471.961,06 mensual
- Sin retiro: $ 4143,71 por hora | $ 525.691,97 mensual
Caseros
- $ 3383,53 por hora | $ 427.807,54 mensual
Cómo impactan los adicionales: zona, antigüedad y tareas múltiples
Los salarios pueden aumentar según los siguientes adicionales obligatorios:
Antigüedad
- Se suma 1% del salario mensual por cada año trabajado.
- Se calcula sobre las remuneraciones base de septiembre de 2020.
Zona desfavorable
Aplica un 30% extra para quienes trabajan en:
Patagonia (Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, Neuquén, Río Negro)
Partido de Patagones (Buenos Aires)
Tareas múltiples
- Si la trabajadora cumple funciones de distintas categorías, se debe pagar siempre la de mayor remuneración.
¿Cómo se calcula el aguinaldo de diciembre?
El Sueldo Anual Complementario (SAC) se liquida tomando:
El 50% del mejor sueldo mensual del semestre.
Si la trabajadora no completó los seis meses, el empleador debe pagar un proporcional según el tiempo efectivamente trabajado.