Cuánto cobran los militares en España, qué salarios perciben según su rango y qué complementos pueden modificar la retribución final.

“La IA puede desencadenar una guerra nuclear sin que nadie lo decida”: la investigadora que monitorea el fin del mundo

Confirmado por la Armada: te pueden multar con hasta 300.000 euros por cometer este grave error cerca de un buque militar

El sueldo de las Fuerzas Armadas españolas vuelve a estar en el foco con la llegada de junio, un mes clave para muchos empleados públicos por el impacto de la paga extraordinaria y por la actualización de las retribuciones aplicables en 2026. En el caso del personal militar, la cantidad final no depende solo del rango: también influyen la antigüedad, el destino, los complementos y la situación administrativa.

Para junio de 2026, la referencia oficial combina dos elementos. Por un lado, el incremento general del 1,5% para el personal del sector público, con efectos económicos desde el 1 de enero de 2026. Por el otro, la revisión del componente general del complemento específico militar, aprobada previamente para todos los empleos de las Fuerzas Armadas.

Shutterstock

Cuánto sube el sueldo militar en 2026 y desde cuándo se aplica

La subida general de 2026 no nace en junio, sino que tiene efectos desde el 1 de enero. El Real Decreto-ley 14/2025 establece que las retribuciones del personal al servicio del sector público pueden experimentar un incremento global máximo del 1,5% respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2025. Además, contempla un posible 0,5% adicional si el IPC de 2026 alcanza o supera el 1,5%, aunque ese pago se abonaría en el primer trimestre de 2027.

Esto significa que la nómina de junio de los militares ya debe calcularse sobre las cuantías actualizadas para 2026. En paralelo, la estructura retributiva del personal militar mantiene componentes propios, como el complemento de empleo, el complemento específico y, en algunos casos, otros conceptos vinculados al puesto, la disponibilidad, el destino o la antigüedad.

El reglamento de retribuciones militares indica que el componente general del complemento específico se percibe según el empleo alcanzado dentro de cada categoría.

La tabla clave: qué complemento específico corresponde por empleo

El dato oficial más claro es el componente general del complemento específico, una parte fija de la retribución mensual que varía según el empleo. En la escala de Tropa y Marinería, el soldado o marinero tiene fijados 382,48 euros mensuales, el cabo 436,23 euros, el cabo primero 498,51 euros y el cabo mayor 584,84 euros.

En la escala de Suboficiales, el complemento general mensual queda en 522,34 euros para sargento, 611,26 euros para sargento primero, 732,56 euros para brigada, 883,35 euros para subteniente y 995,67 euros para suboficial mayor. En la escala de oficiales, las cuantías van desde 563,85 euros para alférez o alférez de fragata hasta 1541,34 euros para general de división o vicealmirante.

Estas cifras no son el salario completo. Son una parte de la nómina. El sueldo final se forma al sumar retribuciones básicas, pagas extraordinarias, trienios, complemento de empleo, complemento específico y otros conceptos que puedan corresponder. Por eso dos militares con el mismo empleo pueden cobrar importes distintos si tienen diferente antigüedad, destino o situación.

Por qué junio puede traer una nómina más alta para las Fuerzas Armadas

Junio suele ser un mes sensible para los empleados públicos porque coincide con la paga extraordinaria, que se suma a la nómina ordinaria cuando corresponde. En 2026, las tablas de retribuciones del personal funcionario publicadas por la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos incluyen las cuantías aplicables al año en curso y remiten al Real Decreto-ley 14/2025 como marco de actualización.

La mejora salarial militar también se apoya en una decisión presupuestaria específica. En abril de 2025 se autorizó una transferencia de crédito al Ministerio de Defensa por 368 millones de euros para atender las necesidades derivadas de la entrada en vigor del Real Decreto 248/2025, que modificó el reglamento de retribuciones de las Fuerzas Armadas.

Los importes y condiciones de cada prestación dependen del tipo de ayuda, la situación administrativa y los años de servicio acreditados. Shutterstock / ChatGPT

El resultado práctico es que, a partir de junio de 2026, los militares mantienen la actualización salarial general del sector público y cobran según una estructura en la que el rango sigue siendo decisivo, pero no exclusivo. La cifra que verá cada miembro de las Fuerzas Armadas en su nómina dependerá de su empleo, sus años de servicio, sus complementos y la paga extra que corresponda en ese mes.