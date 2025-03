Cristina soltó un nuevo "Che Milei", repasó su "semanita" y le dejó una polémica advertencia: "Diste vuelta..."

En un nuevo tuit cargado de ironía y críticas, la expresidenta y vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró que el gobierno de Javier Milei inició una especie de 'cuenta regresiva' en su gestión, utilizando una metáfora: "Anoche tuve la impresión de que diste vuelta el reloj de arena". Con esta frase, Kirchner sugirió que el tiempo del gobierno de Milei estaría en una fase crítica, marcada por el descontento social y las dificultades económicas.

"La verdad que anoche con las calles vacías y llenas de policías, el recinto del Congreso desierto y el locutor de la cadena nacional, que no podía tapar el ruido de las cacerolas, diciendo "se escucha la música de la fanfarria Alto Perú de Granaderos" tuve la impresión de que diste vuelta el reloj de arena", dijo la expresidenta en la post data de su envío.

El mensaje, que comenzó con su ya clásico "Che Javier Milei" -una forma recurrente en sus críticas al presidente-, no dejó tema sin tocar: desde la polémica criptoestafa hasta el ajuste fiscal y la situación económica del país.

La líder del Frente de Todos inició su hilo refiriéndose a las recientes publicaciones de Forbes y The New York Times, que vincularon a Milei con lo que describieron como "la mayor criptoestafa de la historia", con un monto estimado de 250 millones de dólares. "Desde la tapa de Forbes, diciendo que armaste 'LA MAYOR CRIPTO ESTAFA DE LA HISTORIA', a la del New York Times contando que la estafa es de 250 millones de dólares, y que además había que pagar coimas para reunirse con vos", escribió la expresidenta. Además, mencionó las declaraciones de Claver-Carone, funcionario de la administración Trump para América Latina, quien sugirió que se investigue a asesores de Milei por presuntos vínculos con el caso.

Kirchner no dudó en calificar al Presidente como un "estafador global" rodeado de "coimeros locales". "Y vos que pensabas que eras un RockStar mundial, mirá cómo terminaste... ESTAFADOR GLOBAL, RODEADO DE COIMEROS LOCALES", afirmó. También cuestionó el estado anímico de Milei durante un reciente discurso, en el que, según ella, "no dijo nada nuevo" y "se trababa la lengua". "Ayer a la noche se notó que no estás bien. No dijiste nada nuevo y se te trababa la lengua en un discurso (que una vez más confirmo te escriben)", señaló.

En su tuit, Kirchner también criticó las políticas económicas del gobierno de Milei, especialmente la afirmación de que se logró bajar la inflación. "Repetiste LA MISMA CANTINELA DE SIEMPRE, 'que bajaste la inflación', aunque en la calle LOS PRECIOS SIGUEN SUBIENDO Y LOS SALARIOS SIGUEN PERDIENDO y la gente llega con lo justo o directamente no llega fin de mes", escribió. Además, tildó de "ficticio" el equilibrio fiscal alcanzado por el gobierno, argumentando que se logró a costa de un "desequilibrio social". "Ajustaste a los jubilados, a las provincias, a los universitarios, a la educación y a la salud pública", denunció, y agregó que el ajuste incluyó un "trato inhumano" hacia las personas con discapacidad.

Uno de los momentos más destacados del tuit fue cuando Kirchner citó un fragmento del discurso de Milei en el que el presidente admitió que su plan de estabilidad económica podría enfrentar "altos y bajos". "Es la primera vez que te escucho decir que tu 'plan de estabilidad exitoso, el mejor de la historia' puede sufrir altos y bajos y momentos de tensión", escribió. La expresidenta interpretó estas palabras como un reconocimiento tácito de una posible devaluación. "Milei... EN MI BARRIO, Y EN ARGENTINA, A ESO LE DECIMOS DEVALUACIÓN", afirmó.

Kirchner ironizó sobre el anuncio de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que Milei presentó como una herramienta para alcanzar un "esquema cambiario más libre y eficiente". "Cuando cerraste el discurso, anunciando que ya tenías un NUEVO ACUERDO CON EL FMI que 'nos brindará las herramientas para sanar el camino hacia un ESQUEMA CAMBIARIO MÁS LIBRE Y EFICIENTE'... dije BINGO!!!! Otra vez sopa", concluyó.