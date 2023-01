Créditos ANSES | Confirmado: en marzo se habilitan nuevos préstamos de hasta $ 240.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) elevará en marzo 2023 el techo máximo de ingresos permitidos para calcular el monto de cuotas a pagar de las líneas de Créditos ANSES .

El incremento, cuyo porcentaje será definido de forma indirecta por la fórmula de Movilidad Previsional, afectará al pleno de las seis categorías habilitadas, en un proporcional del 30 y 20%, según corresponda.

"La cuota no puede exceder el 30% del ingreso mensual" , repasa ANSES en el tramo de condiciones para jubilados y pensionados . "La cuota no puede exceder el 20% del ingreso mensual" , continúa para los titulares de las Pensiones no Contributivas (PnC).

Desde marzo 2023, ANSES elevará los topes máximos para acceder a uno de los Créditos ANSSS

Créditos ANSES: cuáles son las cuotas máximas a pagar





Tras el último aumento del 15,62% definido en diciembre 2022, el monto máximo de cuota a pagar de los Créditos ANSES habilitado para jubilados se ubicó en $ 15.037,42.

CRÉDITOS ANSES HABER DE DIC 2022 NUEVA CUOTA MÍNIMA VIGENTE DESDE DIC 2022 Jubilados mínima 50.125 15.037,42 PnC por Invalidez 35.086,55 7017,31 PnC por Madre de 7 hijos 50.125 10.024,94 PnC por Vejez 35.086,55 7017,31 PUAM 40.098,17 8019,63

ANSES mantiene habilitada seis líneas de préstamos de hasta $ 240.000 correspondientes al programa Créditos ANSES:

Créditos ANSES para jubilaciones y pensiones





Desde $ 5000 hasta $ 240.000 en 24, 36, ó 48 cuotas;

La cuota no puede exceder el 30% del ingreso mensual,

El crédito se deposita en la cuenta bancaria dentro de los 5 días hábiles.

Créditos ANSES para Pensión Universal para el Adulto Mayor o Pensión No Contributiva por Vejez





Desde $ 5000 hasta $ 85.000 en 24, 36, ó 48 cuotas;

La cuota no puede exceder el 20% del ingreso mensual,

El crédito se deposita en la cuenta bancaria dentro de los 5 días hábiles.

Créditos ANSES para pensión No Contributiva Madre de 7 hijas e hijos

Desde $ 5000 hasta $ 85.000 en 24, 36, ó 48 cuotas;

La cuota no puede exceder el 20% del ingreso mensual,

El crédito se deposita en la cuenta bancaria dentro de los 5 días hábiles.

Créditos ANSES para pensión No Contributiva por Invalidez

Desde $ 5000 hasta $ 85.000 en 24, 36, ó 48 cuotas.

La cuota no puede exceder el 20% del ingreso mensual.

El crédito se deposita en la cuenta bancaria dentro de los 5 días hábiles.

Créditos ANSES para pensiones del Régimen Reparatorio para ex Presos Políticos





Desde $5.000 hasta $85.000 en 24, 36, o 48 cuotas;

La cuota no puede exceder el 20% del ingreso mensual,

El crédito se deposita en la cuenta bancaria dentro de los 5 días hábiles.

Créditos ANSES para Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra