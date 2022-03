COVID: qué dijo Alberto Fernández sobre el manejo de la pandemia

El presidente Alberto Fernández defendió este martes la gestión del Gobierno en el manejo de la pandemia de coronavirus (COVID 19); destacó los resultados de la campaña de vacunación e instó en "avanzar hacia el mañana respetando los cuidados necesarios".

"Las consecuencias del COVID fueron multidimensionales . Abarcaron la salud física y mental, la vida, la economía, el trabajo, la educación y el bienestar en todas sus esferas", repasó el mandatario durante su discurso de apertura de las 140° sesiones ordinarias que brindó en el Congreso de la Nación.





A dos años del primer caso positivo de SARS-COV 2 en Argentina , Fernández reconoció que la ola de contagios inicial junto con las restricciones dispuestas a la movilidad en 2020, "afectaron principalmente a las trabajadoras y trabajadores no registrados, muchos de ellos parte de la economía popular" , sin embargo insistió en que "todo, absolutamente todo, no tuvo otro objetivo que no haya sido el de salvar la mayor cantidad de vidas, en un contexto difícil e imprevisible".

"No soy infalible; lejos de ello, soy un ser humana. Me he equivocado en ocasiones, pero tengo la íntima tranquilidad que ninguna persona que habita nuestro país quedó sin la atención sanitaria que su salud reclamaba" , continuó.

En este sentido, agradeció el "esfuerzo de los hombres y mujeres que, denodadamente, trabajaron en el sistema sanitario y frente al cuidado de millones de argentinos y argentinas".

"Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todos los argentinos y las argentinas que, con esfuerzo personal, ayudaron al cuidado colectivo. Quiero agradecer a los trabajadores y las trabajadoras de la salud. A los vacunadores y vacunadoras. A los científicos y científicas. A los gobernadores y gobernadoras, y a los ministros y las ministras de salud de todas las provincias" , amplió.

Alberto Fernández aseguró que "hoy los argentinos y argentinas estamos protegidos contra el COVID 19" , e instó en "avanzar hacia el mañana respetando los cuidados necesarios".

"Hemos logrado una inmunidad que nos permite avanzar hacia el mañana respetando los cuidados necesarios, sabiendo que la pandemia aún no ha terminado. Precisamente por eso seguimos vacunando y prestamos ayuda a otros países para que se vacune su población, porque creemos en la solidaridad y porque el COVID es un problema global" , continuó.

En otro tramo y al ahondar en los resultados de la campaña de inmunización, el Presidente repasó los convenios firmados con las firmas productoras de los fármacos, lo que permitió al país sumar 112 millones de dosis de 7 laboratorios diferentes y hacer frente a la tercera ola de contagios tras el impacto de la variante ómicron.

"La campaña comenzó el 29 de diciembre de 2020 en las 24 jurisdicciones inicialmente con la vacuna Sputnik producida por el Instituto Gamaleya. En los meses siguientes se incorporaron las vacunas de AstraZeneca, Covishield y Sinopharm. Y posteriormente se sumaron las vacunas de Moderna, Pfizer y Cansino. Es decir, la Argentina compró vacunas creadas o producidas en Rusia, China, India, Estados Unidos y países de Europa. Y, además, comenzamos a producir en el país algunas de esas vacunas", concluyó.

