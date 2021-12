Costa Salguero: en medio de las protestas, JxC busca aprobar el proyecto para crear un parque y construir torres

El proyecto para reconvertir el predio de Costa Salguero en un gran parque público y un área con permiso para construir edificios, así como otras tres iniciativas de corte urbanístico, se debate desde este mediodía en la Legislatura porteña, en medio de la fuerte oposición del Frente de Todos, protestas frente al edificio y algunos aliados que adelantaron que no acompañarán las iniciativas.

La sesión, la anteúltima del año, tratará también otros proyectos a los que el kirchnerismo ya ha rechazado de antemano. Las iniciativas que se debatirán hoy son:

La rezonificación de los predios Costa Salguero y Punta Carrasco, ubicados en la Costanera norte, para habilitar allí la construcción de edificios.

El convenio urbanístico firmado con el grupo inmobiliario IRSA para autorizar la construcción de un nuevo barrio en el predio de la ex Ciudad Deportiva de Boca, ubicado en Costanera sur.

Un paquete de 11 convenios urbanísticos firmados entre el Gobierno de la Ciudad y constructoras privadas para levantar torres en parcelas de varios barrios, excediendo la altura permitida.

Un "régimen especial de regularización de obras y construcciones llevadas a cabo en contravención del Código Urbanístico y de Edificación".

El polémico proyecto de Costa Salguero tendría el metro cuadrado más caro de la Ciudad



Todas estas iniciativas, por incluir cambios en las normas urbanísticas, se enmarcan en las leyes de doble lectura. Es decir son proyectos que para su aprobación definitiva deben ser votadas dos veces en el recinto de sesiones, con la realización de una audiencia pública entre ambas votaciones. La de hoy será la segunda y definitiva aprobación.

Junto por el Cambio descuenta que conseguirá aprobar las iniciativas por la mayoría que ostenta en la Legislatura. No obstante, algunos de los diputados aliados adelantaron que no acompañarán, en tanto que otros advirtieron que es necesario más debate.

Temprano durante la sesión el bloque UCR-Evolución en la Legislatura porteña pidió retirar del temario el convenio entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa IRSA para construir un nuevo barrio en la ex Ciudad Deportiva de Boca.



El pedido fue realizado por el jefe del bloque, Martín Ocampo, quien argumentó que la iniciativa debe ser "mejorada" y requiere "seguir trabajando" en ella, pero no prosperó al no ser acompañado por el bloque oficialista Vamos Juntos (VJ).

Costanera sur: cómo será el nuevo barrio de 71 hectáreas



En tanto, la legisladora María Cecilia Ferrero adelantó que la Coalición Cívica no acompañará el proyecto de 11 convenios urbanísticos para construir torres en zonas donde excederían la altura permitida. Se trata de cinco votos menos para el oficialismo porteño en este punto.

En las puertas de la Legislatura colectivos vecinales y organizaciones sociales protestan en contra de la aprobación de estos proyectos.

El Frente de Todos ha tomado el tema como uno de los ejes de la pasada campaña electoral. Incluso impulsó una iniciativa popular para que Costa Salguero sea un parque público que reunió 53.000 firmas.

Proyecto Costa Salguero: de qué se trata

El proyecto de ley otorgará el marco normativo al predio de Costa Salguero para poder convertir una parte en un parque público y otra en una zona con posibilidad de edificación.

En la actualidad el acceso público al río se reduce a una pequeña franja de pasto, escondida detrás de edificios, a la que se llega atravesando todo el predio o desde un camino, a pie, que comienza detrás de las areneras sobre la avenida Rafael Obligado.

Se prevé que las edificaciones se ubiquen de cara a la avenida Rafael Obligado y ocupen aproximadamente el espacio donde hoy se encuentra el centro de convenciones y un restaurante, entre otros servicios.

La oposición reclama que todo se convierta en espacio verde y apunta contra Horacio Rodríguez Larreta al sostener que detrás se esconde un negociado inmobiliario.

El oficialismo se defiende con el argumento de que los espacios verdes requieren servicios y distintas opciones para que su uso se prolongue durante la jornada y por la noche no se conviertan en focos de inseguridad.



En concreto, el predio de Costa Salguero tendrá 14,3 hectáreas de espacio verde y público que se va a complementar con 4,16 hectáreas de viviendas , oficinas y comercios con diferentes espacios culturales, deportivos y de recreación, que tendrán un máximo de 24 m de altura. Además, contempla que las 11.2 hectáreas de superficie del predio de Punta Carrasco sean destinadas a espacio público.

Tras las audiencias el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aceptó introducir cambios en el proyecto. Por ejemplo, se aumentó la cantidad de espacio público de 13,4 a 14,3 hectáreas, se ampliaron las calles internas y el ancho del camino ribereño y se redujo la altura de los edificios.

No obstante, pese a que se descuenta que se apruebe hoy - Juntos por el Cambio cuenta con mayoría en la Legislatura - no se podrán comenzar con los trabajos hasta que la Justicia porteña se expida de manera definitiva sobre la medida cautelar interpuesta por la hoy vocera presidencial Gabriela Cerruti y el Observatorio del Derecho a la Ciudad, entre otros organismos.

La misma pedía que el Gobierno porteño solo avance con cuestiones administrativas y recién comercialice el predio donde podrá edificarse una vez finalizada la causa judicial.



Cumplido ese plazo los porteños le dirán adiós a los boliches, los salones de fiestas, el centro de convenciones, los restaurantes y hasta la cancha de golf que hoy funciona en Costa Salguero. Lo mismo sucederá en Punta Carrasco. Hasta que se defina el frente judicial se mantendrán las concesiones para evitar que el lugar quede deshabitado.

Proyecto en la ex Ciudad Deportiva de la Boca: de qué se trata

Según detalló la secretaría de Desarrollo Urbano, a cargo de las iniciativas, se trata de un predio de la empresa IRSA de 71,61 hectáreas totales que está en desuso hace 30 años y, aprobado el proyecto, se transformará en 50,8 hectáreas de espacio verde y público y 20,81 de viviendas y comercios.

La urbanización incluirá locales comerciales y gastronómicos y diferentes espacios de recreación.

Al igual que el proyecto de Costa Salguero, tras la audiencia pública se introdujeron cambios y se aumentó la cantidad de espacio público (de 48 a 50,8 hectáreas).

El proyecto de ley otorgará ajustes a la normativa vigente del predio para que en la zonas donde hoy sólo están permitidos usos deportivos se pueda desarrollar un gran parque público y se habilite la construcción de viviendas, locales comerciales y gastronómicos.



Las edificaciones permitirán alturas de 17,2 m, 31,2 m, 38 m y 145 m dependiendo del sector en el que se construyan.

Aprobado el proyecto, pasarán al dominio de la Ciudad los 508.270 m² de espacio público y verde y tres lotes más dentro del mismo predio, en tanto que IRSA financiará la ejecución de las obras de espacio público y su mantenimiento por 10 años, la cesión de 3.000.000 de Bonos Soberanos y una compensación monetaria para Innovación, Ciencia y Tecnología para la Ciudad