Sin votos para Lijo, evalúan poner a los dos jueces por decreto y hay 4 nuevos candidatos

"Por ahora no están los números", afirman desde la conducción de La Libertad Avanza en el Senado al respecto de los votos para aprobar la promoción de Ariel Lijo como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El poroteo está hecho tanto por las usinas libertarias en la Cámara Alta como en Casa Rosada.

Así, el oficialismo de Javier Milei pondrá el tratamiento del candidato a la Corte en el recinto senatorial, pero sabiendo que aún no están las necesarias adhesiones del kirchnerismo. De darse el rechazo, el juez federal no será tenido en cuenta para ser designado por decreto -deslizaron desde el Ejecutivo-, algo que solo se puede hacer por fuera del período de sesiones ordinarias y extraordinarias.

El llamado legislativo excepcional hecho por Milei este año fue del 20 de enero al viernes 21 de febrero. Esto quiere decir que el Presidente tiene del 22 al 28 de febrero para hacer nombramientos por comisión, algo que está comprendido en el artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional.

El nombre de Lijo fue uno que generó cierto revuelo en sectores libertarios propios y aliados, tratándose de un magistrado que no se condecía con el ideario libertario puro. Por el contrario, el otro candidato propuesto por Milei, el catedrático Manuel García-Mansilla sí es alguien encasillado en ese cuadrante ideológico.

Es por eso que la nueva estrategia principal de la Casa Rosada es impulsar la candidatura de García-Mansilla y otra especialista en derecho constitucional que sea de similares características. En la plana mayor de la Casa de Gobierno dieron pistas sobre nombres que están en evaluación:

Ricardo Rojas, exsecretario letrado de la Corte Suprema (1987-1993) y Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal N°18 de la Capital Federal Ricardo Ramírez Calvo, profesor de Derechos Fundamentales (UdeSA) y de Derecho Constitucional (USAL). Alberto Bianchi, profesor de Derecho Constitucional (UBA, UCA y la Universidad Austral, entre otras) Carlos Laplacette, docente de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional en (UBA, Universidad Austral, UCA y UP).

El Cronista pudo saber que no todos fueron sondeados por el Poder Ejecutivo. Incluso, se habla de que en la danza de candidatos podría haber una mujer.

Un reconocido constitucionalista describió el perfil de los eventuales cuatro candidatos. "En el mundo del derecho, Bianchi es lejos el más reconocido. Ramírez Calvo es prácticamente un gemelo del perfil de García-Mansilla. Laplacette es parecido; no es conocido para todo el mundo, pero en la mesa chica constitucionalista es respetado. Lo de Rojas es otra historia: es alguien abiertamente del riñón del Gobierno".

De hecho, el exjuez federal es una obsesión de Santiago Caputo, quien está harto metido en el asunto de las vacantes por la Corte Suprema. Tan solo semanas atrás, el asesor presidencial lo convocó a Casa Rosada y le ofreció el cargo de Procurador del Tesoro a los fines de reemplazar a Rodolfo Barra.

"Estaré siempre dispuesto a colaborar del modo que sea mejor", dijo después de que se conociera que había ido a Balcarce 50. En su lugar entró Santiago Castro Videla, abogado de 43 años especialista en derecho administrativo y egresado de la Universidad Austral. De esa misma universidad son tanto García-Mansilla como Ramírez Calvo, uno de los nombrados en Casa Rosada. Tanto su nombre como el de Rojas eran los que con más posibilidades contaban.

Quedó viejo el enunciado "son los dos o ninguno" que se escuchaba de voces importantes del Gobierno. A pesar de que habían operado que sí, Lijo no terminó de conseguir las bancas para ser aprobado en sesión y los estrategas oficialistas prefieren a dos candidatos con alto libertarianismo en sangre.

En caso de que la semana que viene se proceda con los dos decretos, a la Casa Rosada le queda una batalla por delante.

Hay que remitirse a diciembre de 2015 para encontrar el último antecedente de nombramientos de este estilo. En ese entonces, Mauricio Macri designó a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti para el Máximo Tribunal. Ante el revuelvo que se generó, ninguno asumió hasta cumplir con el procedimiento del Decreto 222/2003, consiguiendo los votos del Senado.

Pero el Gobierno sabe que no tiene los votos para poder aprobarlo tal y como hizo Macri en esa ocasión. En el caso de que se mantenga y no sea volteado, estas designaciones estarán vigentes hasta el fin de la próxima Legislatura. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, también debe ser quien les tome juramento. El Cronista consultó con sus voceros, pero no recibió respuesta al momento de la publicación de este artículo.