Quién es Rodolfo Tailhade, el diputado K que vinculan al espionaje ilegal a jueces

Un informe preliminar sobre equipos de teléfonos y computadoras del ex policía detenido Ariel Zanchetta, principal sospechoso de una megacausa por espiar a jueces, reveló que figura el número del ex director de Contrainteligencia de la AFI y diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade . La información se conoce un día antes de que se reúna la comisión de Juicio Político para avanzar en el proceso contra la Corte Suprema, en la que el diputado oficialista tiene un rol protagónico.

En la tarde del lunes se conoció que, de acuerdo a un peritaje ordenado por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, Zanchetta tenía en sus dispositivos datos migratorios y registros de visitas de miembros de la Corte Suprema a la Casa Rosada.

La presencia de Tailhade entre sus contactos es llamativa por tratarse de uno de los principales impulsores del juicio político contra la Corte Suprema de Justicia.



Casualmente, la comisión que lleva adelante ese proceso, se reúne este mediodía , para que los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rozenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda puedan hacer su descargo de manera personal, si así lo deciden, sobre los cargos provisorios elaborados por ese cuerpo por mal desempeño de sus funciones.

Una vez publicada la información en diversos medios de comunicación, el diputado se pronunció en sus redes sociales. "Hace 17 días me presenté ante el juez y le pedí que me citara de inmediato si lo consideraba necesario para la investigación. No me mueven un pelo las operaciones de la mafia ", escribió en Twitter.

¿Quién es Rodolfo Tailhade?

El diputado bonaerense es una de las principales espadas judiciales del kirchnerismo . Nacido en Choele-Choel, provincia de Río Negro, el ahora diputado nacional por la provincia de Buenos Aires se convirtió en uno de los integrantes más activos de la comisión de Juicio Político , en la que se investiga a los miembros del máximo tribunal.

Asimismo, el abogado penalista forma parte de la Comisión Bicameral de Inteligencia y tiene una silla en el Consejo de la Magistratura , órgano encargado del nombramiento y remoción de jueces.

Su carrera política arrancó como concejal en el municipio de Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires. Desde sus inicios, se mostró cercano al kirchnerismo. En 2013, durante el gobierno de Cristina Kirchner fue nombrado titular de la Inspección General de Justicia (IGJ).

Un año más tarde, en 2014, luego de que la expresidenta echara a Antonio 'Jaime' Stiuso de la SIDE, Tailhade ocupó el cargo de director de Contrainteligencia de la AFI . En el organigrama, ocupaba el tercer eslabón en relevancia.



Solo había dos personas por encima suyo : Oscar Parrilli y Juan Martín Mena. Un año más tarde, en las elecciones de 2015 fue electo diputado por la Provincia.

La comisión de Juicio Político reanuda el debate

Los vínculos de Tailhade con Zanchetta salen a la luz un día antes de que la comisión de Juicio Político retome el proceso contra los integrantes de la Corte. El encuentro de hoy es para que los magistrados puedan hacer personalmente su descargo, luego de que se los notificara de los cargos en su contra por varias causales de mal desempeño .

La presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (Frente de Todos), convocó para las 13 para que los cuatro magistrados que puedan hacer su descargo de manera personal, si así lo deciden, sobre los cargos provisorios elaborados por ese cuerpo por mal desempeño de sus funciones. Se da por descontado que ninguno de ellos asistirá.

La reunión se realizará luego de que Rosenkrantz y Rosatti respondieran el jueves, por separado, a la Comisión sobre los cargos provisorios por mal desempeño en su contra, en tanto que Maqueda y Lorenzetti optaron por no expedirse en torno al proceso hasta el momento.



Los cargos contra los integrantes de la Corte son por las causales de los fallos del 2x1 en favor de represores, del Consejo de la Magistratura y de coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires.

En los escritos presentados el jueves, día en que vencía el plazo para que los magistrados puedan realizar sus respectivos descargos por escrito, los jueces rechazaron las acusaciones por mal desempeño, cuestionaron el procedimiento llevado adelante por la comisión y advirtieron sobre "la independencia judicial".

Rosatti consideró que "durante el trámite de investigación se cometieron irregularidades procesales que afectan seriamente la garantía del debido proceso y el derecho de defensa en juicio (artículo 18 de la Constitucional Nacional)".

Para el titular de la Corte Suprema, "la gravedad de dichas irregularidades vicia la validez y eficacia del proceso".

Por su parte, Rosenkrantz expuso que las denuncias por mal desempeño efectuadas en su contra y "los cargos provisorios" que le formula la Comisión de Juicio Político "se sustentan, en su mayoría, en hechos vinculados con la tramitación de ciertas causas judiciales, que son tergiversados por una interpretación caprichosa y arbitraria".