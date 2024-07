Quiénes suenan para integrarlo: el halcón enviado por Milei y la rosca en Casa Rosada por un salón

En las próximas semanas deberán definirse los representantes de los seis sectores que fueron convocados al Consejo de Mayo, El cuerpo que se dispondrá a discutir una batería de proyectos que deberán alinearse a los diez puntos que aparecen en el Acta de Mayo firmado por el presidente Javier Milei y 18 gobernadores en Tucumán tiene menos de un mes para conformarse acorde a su decreto fundacional.

El mandatario libertario creó este órgano mediante el DNU 617/2024, que se publicó la semana pasada. Se trata de un cuerpo consultivo "de debate y elaboración de proyectos de leyes y demás actos administrativos necesarios para la implementación" de los puntos acordados en el Pacto.

Esta entidad está compuesta por siete integrantes: un Presidente y seis consejeros que representan -cada uno- a diferentes sectores. Desde el Gobierno apuntan a que se definan los cupos con el viernes 16 de agosto como fecha clave, ya que se cumplirían los 30 días de plazo obligatorio que establece el decreto.

Vinculado a eso, el documento establece que el Presidente del Consejo de Mayo debe ser el titular de la Jefatura de Gabinete, es decir, Guillermo Francos. "Es alguien de consenso y que todos en el Gobierno creíamos que debía ser el que debía conducir el diálogo", apuntan desde Casa Rosada.

El signo de interrogante pesa respecto a la media docena de consejeros que quedan por definirse. Uno debe ser propuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, otro por las provincias firmantes del "Pacto de Mayo", otro por la Cámara de Diputados, otro por el Senado, uno consensuado entre las Organizaciones Sindicales de Tercer Grado y otro por las Entidades Empresarias de Tercer Orden.





Uno por uno: quiénes suenan para integrar el Consejo de Mayo

Aunque la incorporación de Francos ya es una certeza, todavía queda por determinar quién será el representante de parte del Ejecutivo Nacional. " El decreto no dice tenga que ser un funcionario del Gobierno, podría ser alguien elegido por el President e", se animaba a bosquejar un alto funcionario de Casa Rosada en diálogo con El Cronista.

Aunque todavía no está definido, una fuente inobjetable indicó a este medio que la persona en la que Milei estaría de acuerdo para enviar es el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que por las atribuciones de su cargo está abocado en la creación de medidas y proyectos para la segunda fase del Gobierno, caracterizado por el achicamiento de la Administración Pública Nacional.

Federico Sturzenegger aparece como uno de los principales candidatos a integrar el Consejo de Mayo.

También emergía como posibilidad el diputado nacional José Luis Espert, alguien que está ganando cada vez más consideraciones dentro de la cúpula libertaria. Es quien está a cargo de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la cámara baja y Milei lo postulará como una de las cabezas de la boleta bonaerense para renovar su banca como legislador el año próximo.



En Diputados aparecía como una posibilidad que sea propuesto alguien de un bloque dialoguista como el PRO o de Hacemos Coalición Federal (HCF). A pesar de esa posibilidad, desde ambos espacios le marcaron al oficialismo que estarán más críticos con la marcha de la gestión. Tanto desde ese ámbito como en el Senado, no hay certeza de nombres puntuales .

Lo mismo sucede en el caso de los gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo el 9 de julio en Tucumán. "No es prioridad", afirman varios de ellos en privado. Del lado del Presidente perciben que será difícil que en algo más de tres semanas logren ponerse de acuerdo para mandar a alguno. "Al fin y al cabo saben que hay algo de show en todo esto", alega una fuente libertaria . En Casa Rosada suponen que el candidato sea un gobernador de Juntos por el Cambio que pueda vincularse sin problemas con el peronismo.

Está la intención para que las entidades empresariales acompañen la conformación del Consejo de Mayo. Este miércoles, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, se vio con el Grupo de los Seis ( ADEBA, BCBA, CAC, CAMARCO, SRA y UIA ) para dialogar a "agenda abierta" sobre diferentes asuntos de coyuntura.



Se trata de una excusa para justificar que, entre otras cuestiones, se logre llegar a buen puerto con la elección del representante. Aunque desde este sector todavía no confirmaron quién es el que sería elegido, el que maneja las mayores probabilidades de ser elegido era Daniel Funes de Rioja, de la Unión Industrial Argentina.

"No se habló de temas específicos, para eso se va a armar una mesa tripartita en los próximos días", comentó Mario Grinman, titular de la CAC, en diálogo con "La mañana de CNN", por CNN Radio. " Estamos convencidos de que la Argentina se necesita dialogar, concertar, acordar para salir adelante, y ese es el camino, más allá de las diferencias naturales que puedan existir ", añadió.

Grinman sostuvo además que "el sector privado tiene que tener confianza" pero "juntarse no significa que estemos todos de acuerdo, que pensemos todos igual, pero juntarse es un paso muy importante para construir. No se puede construir a través de la agresión, no hay manera de construir a través de patoterismo"

La reunión de este miércoles entre Julio Cordero y los titulares de las cámaras que integran el G6 empresario.

Es la segunda reunión de importancia que tuvo a Cordero como actor central del Gobierno. La primera ya se dio la semana previa cuando recibió a las principales figuras de la CGT, a quien convocó con la idea de abrir un canal de diálogo de cara de cara a la discusión de la reforma laboral, que es el Punto 8 del acta firmado en Tucumán.

Milei quiere que el representante de los sindicatos sea el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez. El libertario confesó en varias oportunidades que el modelo de indemnizaciones por despidos de la construcción era, a su modo de ver, el que debían adoptar las ramas que quisieran modernizar sus respectivos convenios. El gremialista es considerado un dialoguista y tiene un vínculo fluido con Francos. Desde la central obrera indican que todavía no hay un representante definido .





La rosca por el lugar donde se hará el Consejo de Mayo

Luego de las designaciones de integrantes, estos deberían reunirse al menos una vez por mes . Esa es la intención del Gobierno, que se comprometió a dar erogaciones presupuestarias orientadas al pago de los traslados de cada uno de los siete miembros.

Esto será, particularmente, para que el gobernador que sea electo pueda desplazarse sin problemas. Francos, por otro lado, no deberá moverse demasiado: Milei y su cúpula quieren reacondicionar uno de los salones de Casa Rosada para que ahí se lleven a cabo esos encuentros. "Le vamos a poner todos los chiches", indica un funcionario.

Al Salón Norte se lo conoce también como Salón de los Acuerdos, ya que estuvo destinado a las reuniones del Gabinete Nacional hasta 1968.

Incluso, se espera que se renombre algunos de estos salones. Estaba en cabeza de varios funcionarios el cambiarle la denominación al Salón Eva Perón, pero se trata de una opción poco viable por el revuelo que generaría. En la terna de los más probables aparecen el Salón Norte y el Salón Sur. Uno de estos dos podría pasar a llamarse Salón de Mayo.