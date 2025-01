Los "históricos" que terminan mandato y los bloques del Congreso qué más arriesgan

Con el inicio del año electoral, todos los espacios políticos ya trazan sus estrategias de cara a las elecciones nacionales previstas para octubre. Si bien todavía está sobre la mesa la posibilidad de suspender o eliminar las primarias, lo cierto es que este año se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

Pero claro, no todos los partidos se juegan lo mismo. Las bancas que se renuevan en Diputados son las que se eligieron en 2021, cuando Juntos por el Cambio se impuso en el total; y en el Senado vuelven a elegir las provincias que lo hicieron en 2019, cuando el entonces Frente de Todos ganó en el voto popular.

¿Qué pasará este año? Obviamente es difícil saberlo pero va un spoiler a nueve meses de las elecciones: La Libertad Avanza renueva tan pocas bancas que incrementará su caudal legislativo sea como sea si mantiene la centralidad de estos meses.





Diputados: nombres fuertes y los que más se juegan

De las 257 bancas que tiene la Cámara de Diputados, este año se renovarán 127 . El oficialismo tiene todo para ser optimista. De las 39 bancas que hoy tiene el bloque de LLA solamente renueva 8. Lo llamativo es que, en rigor, hace cuatro años solo incorporó dos bancas: las de Javier Milei y Victoria Villarruel, quienes en ese entonces fueron electos diputados por la Ciudad de Buenos Aires. Ocuparon esos lugares hasta 2023, cuando se convirtieron en Presidente y vice respectivamente. Es decir, durante este tiempo el oficialismo logró sumar al bloque a otros diputados que no habían sido elegidos por esa fuerza.

De esos ocho que tienen mandato hasta fin de año se destacan dos nombres propios: José Luis Espert y Carolina Píparo. En 2021 fueron electos por Avanza Libertad, una fuerza afín pero no similar a La Libertad Avanza. Y de hecho ambos tuvieron sus idas y venidas tanto con Milei como con su entorno, aunque hoy están encuadrados en el oficialismo. Espert, con un rol relevante como presidente de la comisión de presupuesto, podría ser uno de los nombres importantes de la boleta de LLA.

De las 39 bancas que hoy tiene el bloque es esperable que las duplique de cara a fin de año. Un número deseable para el gobierno sería llegar a 86 diputados propios. Es decir, un tercio de la cámara, lo que le permite resguardarse de determinadas iniciativas opositoras y tener su propio blindaje a los vetos presidenciales.

El problema asociado al posible crecimiento del gobierno es que puede que sea a expensas de bloques cercanos que lo acompañaron durante el año pasado, en especial el PRO. Actualmente, el bloque amarillo tiene 37 integrantes, pero vence el mandato de 22 de ellos.

La mayoría del PRO ha mostrado un apoyo casi irrestricto a las medidas oficialistas, y en algunos casos hasta se los mencionó como posibles funcionarios. Es el caso de Diego Santilli, quien había encabezado la lista de Juntos en 2021. O Fernando Iglesias, que incluso fue parte de comitivas oficialistas durante el gobierno libertario.

No son los únicos nombres conocidos que arriesga el partido fundado por Mauricio Macri. También concluyen sus mandatos Luciano Laspina, Hernán Lombardi, Alejandro Finocchiaro, Sabrina Ajmechet y, seguramente el más importante de todos: María Eugenia Vidal. Hace cuatro años, la exgobernadora fue electa por la Ciudad de Buenos Aires y se impuso, justamente, a Milei.

¿ El PRO y LLA irán juntos o separados? Hoy es una incógnita, entre fugas y fricciones que tensan el vínculo entre sus dirigentes . Pero, sin dudas, a partir de fin de año cambiará la relación de fuerzas entre ambos espacios en el Congreso.

En el radicalismo sucede algo similar al PRO: debe revalidar la buena elección de hace cuatro años. El bloque comandado por Rodrigo de Loredo cuenta con 20 bancas, de las cuales 14 corresponden a ese período. Además del cordobés, otros apellidos conocidos son Julio Cobos y Martín Tetaz.

Dentro de ese bloque se encuentran los seis "radicales peluca", cercanos al gobierno. De ellos, la mitad debe renovar: Martín Arjol, Pablo Cervi y Francisco Monti.

Peor aún es la situación de los radicales que dejaron el bloque para crear Democracia para siempre, más enfrentado al gobierno. Nueve de los 12 nombres concluyen sus mandatos en 2025. Entre ellos está Facundo Manes, que irrumpió en 2021 , quiso ser candidato a presidente y luego desistió. Es una incógnita qué buscará este año. También hay apellidos de Evolución, cercanos a Martín Lousteau, como Carla Carrizo y Danya Tavella.

¿Y qué pasa en el peronismo? Del bloque de Unión por la Patria, que es la primera minoría, renuevan 46 de los 98, un poco menos de la mitad. De esta forma, dependerá mucho de qué tan bien le vaya en las urnas para ver si aumenta o disminuye su caudal legislativo y si se mantiene como la primera minoría en la Cámara.

Hay varios dirigentes con recorrido o aspiraciones que pueden revalidar, como Leandro Santoro, con especial arraigo en la Ciudad de Buenos Aires. Otros son los exministros Daniel Arroyo y Daniel Gollán, el bancario Carlos Heller, el expresidente de la Cámara Leopoldo Moreau, y los sindicalistas Hugo Yasky y Sergio Palazzo.

Luego quedan otros bloques con menor cantidad de integrantes que también ponen en juego bancas. Como el dialoguista Encuentro Federal, comandado por Miguel Pichetto: la mitad de sus 16 miembros tiene mandato hasta fin de año. Y de esos ocho, la mayoría tiene cierto nivel de conocimiento: se trata del expresidente de la Cámara Emilio Monzó, la excandidata a la Presidencia Margarita Stolbizer, los exministros Ricardo López Murphy y Florencio Randazzo, la dirigente cordobesa Natalia de la Sota y la exintendenta de Rosario Mónica Fein.

Otro bloque sin tantos miembros pero que ha hecho ruido en el Congreso es la C oalición Cívica . Y cuatro de sus seis miembros tienen mandato hasta 2025, incluido Juan Manuel López.

Finalmente, un espacio opositor que se juega mucho es el FIT: cuatro de sus cinco bancas terminan a fin de año, incluida la que ocupa Nicolás del Caño.





Elecciones 2025: riesgo para el peronismo en el Senado

Ocho de los 24 distritos de la Argentina renuevan sus tres bancas del Senado. Se trata de la Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Santiago del Estero, Salta, Río Negro y Tierra del Fuego.

En este caso la situación es especialmente delicada para el peronismo por un motivo en particular: los ocho distritos que eligen no son los de mayor raigambre peronista -si se compara con las otras combinaciones de provincias-, pero el resultado de 2019 fue muy bueno. De esta forma, pone mucho en juego y no será fácil mantener el caudal de bancas.

Entre el Frente Nacional y Popular, comandado por José Mayans, y Unidad Ciudadana, por Juliana Di Tullio, el peronismo cuenta con 33 bancas. Nada menos que 14 de ellas se ponen en juego. Entre ellos se destacan el expresidente de Aerolíneas Argentinas Mariano Recalde, la otrora presidenta provisional del Senado y gobernadora Claudia Ledesma y el exsecretario de Inteligencia Oscar Parrilli.

Lo contrario sucede en La Libertad Avanza. Ninguno de los seis senadores del bloque tiene que renovar. Tampoco Francisco Paoltroni, que fue expulsado del bloque pero suele votar en el mismo sentido. De esta forma, es esperable que los libertarios sumen varias bancas. Y no sería llamativo que el peronismo quede más lejos del cuórum propio, que son 36 senadores.

El PRO, por su parte, renueva dos de los siete integrantes de su bloque: la porteña Guadalupe Tagliaferri y el entrerriano Alfredo De Angeli. Otro al que se le vence el mandato, hoy en un monobloque pero que fue cercano al PRO, es Juan Carlos Romero, gobernador de Salta durante tres períodos.

Al igual que en Diputados, en el Senado también es compleja la situación del radicalismo, que debe revalidar cuatro de sus 13 bancas. Entre ellas la de Martín Lousteau, presidente del partido. Las otras las obtuvo en Entre Ríos, Chaco y Tierra del Fuego.

Otro mandato que se termina es el de Lucila Crexell. Pertenece al Movimiento Popular Neuquino, fue parte de Juntos por el Cambio y coqueteó con el Gobierno. estuvo en el ojo de la tormenta cuando votó a favor de la Ley Bases supuestamente a cambio de ocupar la embajada argentina ante la Unesco, lo que finalmente no ocurrió.

Por último, un bonus track por fuera del Congreso nacional. También concluye el mandato de Ramiro Marra como legislador porteño. Hace cuatro años encabezó la boleta al mismo tiempo que Milei lo hacía para diputado. En ese entonces era una de las figuras principales del ecosistema libertario.

Enfrentado con Karina Milei, quedó al margen de los principales lugares de poder. Sin embargo, nunca dejó de defender al Gobierno ni se escuchó de su boca crítica alguna al Presidente que lo repatrió en su Consejo de Asesores Económicos. Hoy es una incógnita el destino del youtuber financiero.