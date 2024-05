Confirmado: este grupo de jubilados cobrará menos en mayo, ¿a quiénes afecta?

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) comenzó a liquidar los haberes con aumento y bono de $ 70.000 para jubilados y pensionados.

En ese sentido, el Gobierno confirmó que, tras la modificación de la fórmula de Movilidad, los adultos recibirán incrementos mensuales en base al índice de inflación que publica el INDEC.

A pesar de ello, el haber mínimo de los jubilados debe alcanzar el 82% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) , el cual ascendió en mayo a $ 234.315,12 para todos los trabajadores.

Por ende, para alcanzar ese monto, ANSES destina un plus a los beneficiarios. Aunque, quienes accedieron a la moratoria previsional, no tendrán la posibilidad de recibir dicho extra.

Jubilados ANSES: ¿quiénes no cobran un plus en mayo 2024?

Con el incremento ya anunciado por el Gobierno, el 82% del salario mínimo equivale a $ 192.138,40. Por su parte, la jubilación mínima ascendió en mayo a $ 190.141.60. Es decir, que los adultos mayores tendrían que recibir un plus de $ 1996,80 .

No obstante, el organismo previsional no liquidará la suma extra a los titulares que hayan accedido a una moratoria previsional . Además, quienes si la percibirán, deberán tener en cuenta que el plus es proporcional hasta alcanzar un monto de $ 192.138,40 .

Aumento jubilados mayo 2024: ¿cuánto cobro?

Los jubilados y pensionados recibirán un aumento del 11% en mayo . Dicho incremento, corresponde al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo.

Además, según detalla la Resolución 97/2024, los adultos mayores con ingresos mínimos pasarán a cobrar $ 190.141,60. En cambio, los beneficiarios que acceden a una jubilación máxima, recibirán $ 1.279.472,92.

En paralelo, el Gobierno confirmó la entrega de un bono de $ 70.000 para los titulares que cobren una jubilación mínima. "La ayuda económica previsional será igual a la suma necesaria hasta alcanzar el tope de $ 260.141,60 ", precisa el Decreto 340/2024.

Fechas de pago jubilados: ¿cuándo cobro en mayo 2024?

Jubilados y pensionados con haberes mínimos

Documentos terminados en 0: jueves 9 de mayo

Documentos terminados en 1: viernes 10 de mayo

Documentos terminados en 2: lunes 13 de mayo

Documentos terminados en 3: martes 14 de mayo

Documentos terminados en 4: miércoles 15 de mayo

Documentos terminados en 5: jueves 16 de mayo

Documentos terminados en 6: viernes 17 de mayo

Documentos terminados en 7: lunes 20 de mayo

Documentos terminados en 8: martes 21 de mayo

Documentos terminados en 9: miércoles 22 de mayo

Jubilados y pensionados con haberes superiores