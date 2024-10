Confirmado: desde noviembre el Gobierno dejará de pagar este beneficio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) suprimirá en noviembre el pago de haberes correspondientes al Programa Acompañar para aquellas titulares que hayan accedido a la iniciativa en agosto 2024.

La supresión responderá al nuevo límite de cobertura establecido el 26 de agosto último mediante el Decreto 755/2024 : el texto firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, redujo el plazo de 6 a 3 meses.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar el Programa Acompañar?

El artículo 1° del Decreto 755/2024 modificó el punto 4° referido a condiciones de acceso al Programa Acompañar: desde agosto se requiere una acreditación de la situación de riesgo por violencia por motivos de género.

ANSES eliminará en agosto la primera nómina de titular del Programa Acompañar

Su exposición se traducirá mediante la confección de un informe social de un dispositivo de atención oficial de violencias local, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) . Asimismo, se demandará la realización de la denuncia judicial o policial.

¿Cuánto pagan por el Programa Acompañar?

El artículo 2° de la normativa firmada por Javier Milei alteró el plazo de cobertura económica de la iniciativa lanzada en 2020: