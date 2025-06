Confirmado | Cierran los bancos por 48 horas y no se podrá hacer ninguna operación presencial

Los bancos de todo el país dejarán de atender de forma presencial durante 48 horas en la misma semana, por lo que los clientes deberán anticipar todas las gestiones que requieran atención personalizada.

Sin embargo, se podrá continuar operando a través de los canales digitales como el homebaking, las billeteras virtuales y los cajeros automáticos.

¿Por qué cierran los bancos durante 48 horas en junio?

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó el calendario de feriados bancarios para el corriente año. Durante junio, las entidades financieras cerrarán sus puertas el lunes 16 en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

En la misma línea, el viernes 20 tampoco atenderán al público por el asueto por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, lo que genera dos fines de semana largo en un periodo de 7 días.

¿Cómo se podrá operar durante el feriado bancario?

Los clientes de las diversas entidades no podrán acudir a los bancos, ya que no habrá atención personalizada. No se podrán realizar las siguientes operaciones:

Apertura de cuentas bancarias

Trámites con tarjetas de crédito o débito en sucursal

Depósitos o extracciones por ventanilla

Gestiones con cheques o documentación física

Consultas personalizadas

Sin embargo, se podrá operar a través de estos canales: