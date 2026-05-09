Según informó una de las instituciones financieras más importantes de Estados Unidos, esta decisión responde a la creciente demanda por tecnologías sin contacto (contactless) que sean más seguras, rápidas y convenientes. Chase Bank anunció un cambio fundamental en el funcionamiento de sus cajeros automáticos (ATM): desde ahora, no será necesario utilizar tarjetas físicas para realizar operaciones como el retiro de dinero efectivo. Los nuevos cajeros automáticos de Chase han sido diseñados para mejorar la accesibilidad y seguridad de sus usuarios. Esta opción permite un acceso más rápido y seguro, eliminando la necesidad de portar la tarjeta física. Además de permitir el retiro sin tarjeta, los cajeros automáticos ofrecen nuevas funciones que mejoran la experiencia del usuario: Para utilizar esta función, basta con acercar el dispositivo móvil al lector NFC del cajero de Chase y validar la transacción con el código PIN. Estas funcionalidades buscan reducir la necesidad de visitar una sucursal física, algo especialmente valioso para quienes tienen agendas apretadas o viven lejos de centros urbanos. Chase Bank no cesa en su empeño por realizar mejoras continuas. Actualmente, se encuentran en fase de prueba nuevos desarrollos que incluyen: