Condena a Cristina Kirchner: ¿va a ir presa tras el fallo por la causa Vialidad?

La Cámara Federal de Casación anunciará en audiencia pública si confirma o modifica la condena impuesta a Cristina Kirchner a seis años de prisión. La expresidenta fue juzgada por la causa "Vialidad".

Esto implicaría, de confirmarse, un virtual fin a su carrera política en cuanto a cargos públicos que podría ocupar en el futuro. Sin embargo, ¿podría ir a la cárcel?

¿Puede ir presa Cristina Kirchner?

La causa investiga el desvío de fondos destinados a la obra pública en Santa Cruz a favor de las empresas de Lázaro Báez entre los años 2003 y 2015.

¿Qué ocurre si Casación confirma la sentencia?

Esta definición implicaría un virtual fin a su carrera política en cuanto a cargos públicos que pudiese ocupar en el futuro. Pero podría seguir desempeñándose en cargos partidarios como la presidencia del Partido Justicialista (PJ).

Pero, técnicamente, un fallo que confirmara la condena no significaría la imposibilidad de candidatearse en las elecciones de medio término de 2025, por ejemplo. Es que Casación es un tribunal de apelación en segunda instancia y tiene jerárquicamente por encima a la Corte Suprema de Justicia.

Solo una ratificación de la Corte le daría a la condena fuerza de "cosa juzgada", es decir, que no puede apelarse y la sentencia es definitiva. Mientras ello no ocurra, Cristina Kirchner (o cualquiera en su misma situación) no habrá perdido sus derechos políticos, entre ellos el principal: el de ser elegida o designada para un cargo público .

Una regla no escrita (pero tampoco estricta) indica que una persona que llega en libertad al juicio oral o a la instancia de apelación -como lo es la Cámara de Casación- no va presa hasta que la sentencia no quede firme.

Pero también cabe recordar que hubo excepciones. Una remota, cuando en agosto de 2018 un tribunal oral federal condenó al exvicepresidente Amado Boudou a cinco años y diez meses de prisión por la "Causa Ciccone" y ordenó su detención , que se concretó desde el propio estrado.

Eventualmente, otro punto a considerar es que, si bien Cristina no cuenta con fueros que la protejan del arresto, su edad, al ser mayor de 70 años, le permitiría cumplir la pena en arresto domiciliario en caso de que la Corte la encontrara culpable.

Causa Vialidad: cómo puede seguir

Una vez conocida la resolución, Cristina Kirchner tendrá 10 días hábiles para apelar contra el fallo.

Si en esa instancia la condena queda tal como está, entonces el último movimiento de la defensa sería utilizar un recurso judicial extraordinario para elevar el caso a la Corte Suprema y que se revise la sentencia.

Cuándo se conocerá la decisión de Casación

La decisión de la Sala IV del máximo tribunal penal del país se dará a conocer en una sentencia que abarca más de 1.500 fojas. Durante la audiencia, que se llevará a cabo a las 11:00 horas en la sala B de Comodoro Py, se leerá la parte resolutiva de la sentencia, lo que marcará el inicio del plazo de diez días hábiles para presentar una apelación ante la Corte Suprema de Justicia. De esta forma, la condena no quedará firme de inmediato .

El veredicto será leído por el presidente de la Sala IV, Gustavo Hornos, ante los abogados defensores y el fiscal Mario Villar. Los acusados, si lo desean, podrán estar presentes, aunque no será obligatorio. La audiencia será transmitida en vivo por el canal oficial del Poder Judicial en YouTube.

Este tipo de decisiones suele ser comunicado por medio de notificaciones electrónicas, pero, debido a la relevancia pública de la causa Vialidad por la implicancia de Kirchner, la Corte decidió realizar una audiencia.