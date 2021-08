Con la mira en el FMI, Todesca aseguró que sin crecimiento Argentina no puede pagar sus deudas

La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, aseguró hoy que " si la Argentina no crece, no puede pagar sus deudas ", y agregó que tampoco es posible hacerlo "si la gente no vive mejor y la economía no se recupera".



La funcionaria destaca que el Gobierno tiene "bien claro" que el objetivo es que este nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional "debe ser posible para Argentina", y puso el foco en el perfil de deuda actual, recordando que " se trata de un endeudamiento muy grande, tomado con un cronograma de devolución absolutamente imposible".

En declaraciones a radio Nacional, Todesca Bocco siguió la línea del Gobierno y cuestionó a la administración de Mauricio Macri, que "generó un endeudamiento brutal , tuvo que ir al Fondo Monetario Internacional a pedir un préstamo, perdió acceso al mercado internacional y necesitó reperfilar la deuda en pesos".



En una velada crítica a María Eugenia Vidal y al propio expresidente, la economista tildó de "disparate" la equiparación que dirigentes opositores hacen entre el Gobierno anterior y el actual en el tema endeudamiento.

Esos dirigentes, aclaró, incluyen por ejemplo "la deuda del BCRA, que es una deuda cuasifiscal; haciendo estos trucos es que llegan a la conclusión de que generamos más deuda que ellos, cuando nosotros estamos parados sobre la deuda que ellos generaron y si hoy tenemos que negociar con el FMI es porque ellos tomaron un crédito insostenible" .

Economía real

En otro párrafo de la entrevista Todesca Bocco se refirió también a la actividad económica y explicó: "De acuerdo con nuestras estimaciones y también con las del sector privado, la Argentina ya está creciendo en torno al 7% para cuando termine el año, pero durante el primer trimestre ya tenemos un crecimiento del 2,5% del PBI publicado por el Indec".

No es un fenómeno acotado en el tiempo, "también tenemos datos del segundo trimestre que hablan de una recuperación y en algunos sectores como la industria y la construcción ya estamos en niveles de 2019, mientras otros vinculados a servicios, como la cultura, gastronomía o el turismo, ahora están empezando a recuperarse", reseñó.



Al respecto, destacó que "este país sufrió una doble crisis: la de la balanza de pagos de 2018 y 2019, y la de la pandemia , y para colmo en la salida de la pandemia tuvimos este shock de precios internacionales que a la Argentina la golpeó muy fuerte", por eso " necesitamos una doble recuperación y en ese sentido caminamos".

A nivel de medidas de incentivo, Todesca Bocco recordó el anuncio de un paquete de estímulo al sector de la cultura, el Previaje 2 y otras políticas encaminadas a reactivar todos los sectores de la economía.

Consultada sobre la inflación, la funcionaria remarcó que no se evita "sólo controlando la cantidad de dinero", como quedó demostrado en 2019, cuando fue de 53%, y "nosotros tampoco creemos en que el trabajo o el consumo sean culpables".

"La inflación es emergente de problemas estructurales que tienen que ver con el sector externo, con nuestra estructura productiva, con el bimonetarismo, y además hemos heredado un endeudamiento muy alto en dólares que también presiona", volviendo sobre el tema de la deuda pública.

Hacia adelante, Todesca Bocco subrayó que "no hay soluciones mágicas, pero de aquí a fin de año vemos una desaceleración, una reducción gradual de la inflación mensual que, a su vez, va a permitir que se recuperen los ingresos reales de las familias".

Por otra parte, rechazó flexibilizar normas laborales y resaltó que el Gobierno descree que el problema del desempleo sea "porque hay trabajo registrado y con derechos". "No creemos en eso, es la misma historia que afirma que si bajamos impuestos hay lluvia de inversiones, no, hay inversiones cuando hay demanda", argumentó.