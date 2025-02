Con bloques divididos, el Senado aprobó la suspensión de las PASO

El Senado aprobó y dio sanción definitiva a la ley que suspende las PASO sólo por este año. De esta forma, no habrá elecciones primarias en este turno electoral para renovar cargos legislativos. En total, fueron 43 votos a favor de suspenderlas, 20 negativos y 6 abstenciones.

El sistema se había creado luego de los comicios de 2009 y, según los legisladores que votaron de manera afirmativa, no cumple con los objetivos planteados de mayor participación en la elección de los candidatos y de democratización de los partidos políticos.

La iniciativa que llegó de Diputados con un importante espaldarazo de votos en la Cámara baja distaba mucho del que había presentado el Poder Ejecutivo, que había propuesto la eliminación de las PASO y una reforma profunda del sistema de partidos y electoral de la Nación. De aquellos más de 60 artículos sólo quedaron cuatro, en buena medida por la presión de los bloques dialoguistas que no permitieron al oficialismo imponer su idea .

Sin embargo, la suspensión -que trasgrede la histórica regla no escrita de no tratar modificaciones electorales en años de elecciones- puede considerarse un triunfo para La Libertad Avanza que, con minorías exiguas, habrá conseguido, una vez más, uno de los objetivos de la convocatoria de extraordinarias.

Al promediar la sesión, que se inició agitada por el intento fallido de una creación de una comisión para investigar al presidente Javier Milei por el caso de la Memecoin LIBRA, los voceros y articuladores de los bloques no tenían en claro cuales serían los números finales de la votación.

Una parte de eso se explica por la división que se evidenciaba en los distintos bloques. Tanto en el PRO, como en la UCR, como en el peronismo kirchnerista, se escuchaban mensajes contradictorios. De hecho, fue notorio que senadores como José Mayans o Juliana Di Tullio, presidentes de los dos bloques opositores mayoritarios no tomaron la palabra en el debate.

Al igual que lo que sucedió en Diputados, el peronismo kirchnerista sufrió la fractura más evidente. Rechazaron la iniciativa Di Tullio y Mayans, Oscar Parrilli, Alicia Kirchner, Eduardo "Wado" de Pedro, Mariano Recalde y Adabel Fernández Sagasti.

La miembro informante del Proyecto, Alejandra Vigo , puso como fundamentos del proyecto al costo que implica llevar adelante las elecciones primarias, que se calcula en "150 millones de dólares".

"Este sistema no fue el mejor, tal vez no es lo mejor tratarlo este año electoral", reconoció la senadora del bloque de Provincias Unidas y fundamentó su apoyo en un documento del Conicet que afirma que las Primarias " han generado alianzas inestables, que centran las nominaciones en las cupulas partidarias ".

Por el oficialismo, Ezequiel Atauche , señaló que solo 10 agrupaciones políticas que dirimieron internas presidenciales. "Sólo el 40% alcanzó el piso de los votos. Esto es un abuso del sistema, de los curros, de los votos truchos, que con Boleta Única se van a terminar también".

El jujeño Atauche habló de los "curros" electorales para fundamentar la suspensión de las PASO

Guadalupe Tagliaferri (PRO), por ejemplo, comenzó su discurso señalando que cree en las PASO ya que "mejoran el sistema democrático", pero "también es cierto que hay que mejorarlas, hacerlas no obligatorias. La disyuntiva surge porque el Presidente las quiere eliminar", dijo y aclaró que acompañaba el proyecto "por única vez".

El radical Martín Lousteau votó en contra de la iniciativa y defendió a las PASO como un sistema perfectible que sirvió en estos años para que los candidatos no vuelvan a "ser seleccionados a dedo en la opacidad de los partidos".

"Las PASO impiden que la peor casta elija los candidatos", señaló y dejó una frase que no pasó desapercibida: " No vaya a ser que si el Presidente sigue profundizando la veta autoritaria, vayamos a extrañar esta herramienta que hoy livianamente se da de baja. No creo que después vaya a volver" .

Unidad Ciudadana, dejó los discursos en manos de senadores con perfiles menos estridentes. Carolina Moises dijo que las PASO, en la práctica, dejaron de funcionar.

"Hay una molestia, no con la Democracia ni con la política, sino con los partidos políticos que no se han democratizado más con las Primarias. Nos hemos alejado a la gente, no le dimos transparencia", apuntó la senadora.

El Gobierno, celebra

Aunque Javier Milei se encuentra en Estados Unidos, la cuenta de la Oficina del Presidente publicó un comunicado en el que "celebra" la aprobación de la ley.

"Las PASO fueron utilizadas por los Partidos como una gran encuesta nacional pagada por todos los ciudadanos, un lujo que Argentina no puede darse", señala el escrito.