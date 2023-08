Cómo salir del cepo sin un shock: la receta para aprovechar los dólares de 2024

En un escenario que promete un giro en el ingreso de divisas hacia 2024, por el repunte del sector agroexportador y los saltos que anticipan el sector energético, los minerales y la economía del conocimiento, el empresariado pone la mira en la baja productividad y busca una salida al cepo .

Las señales de inicio de un ciclo virtuoso con consistencia macro fiscal -monetaria y mayor productividad fueron analizadas en el 18° XVIII edición del Seminario Internacional del Boletín Techint, donde los industriales reflejaron su expectativa por cortar con un largo período de alta inflación con devaluación.

En un diálogo con el escritor Alejandro Katz, y los economistas Marina Dal Poggetto (Eco Go Consultores) y Fernando Navajas (FIEL), los empresarios indagaron por lo que viene: ¿Cómo encarar el próximo ciclo?, que describieron como una "encrucijada de hierro".

Cómo salir del "estancamiento crónico"

En ese sentido, para contrastar la caída en la generación de nuevas empresas desde hace 30 años -en un escenario de revolución y renovación tecnológica-; la precarización del mercado laboral, o la incertidumbre que afecta las decisiones de inversión , los analistas fueron concretos al señalar la necesidad de apuntalar el desarrollo del capital productivo .

Dal Poggetto, destacó que desde 2011 se observa un "estancamiento crónico" de la economía con el empleo creciendo 20%, pero principalmente por más cuentapropismo y puestos informales, que hoy representan cerca del 70% de los nuevos ocupados .

Desde 2011 se observa un "estancamiento crónico" de la economía según Marina dal Poggetto

"Somos más improductivos con empleo cada vez más informal, pero con mayor calificación", describió y señaló que este fenómeno no sólo afecta a sectores de baja productividad sino de alta calificación lo que se traduce en un problema estructural respecto al propio financiamiento de la economía .

Reformas "en combo"

Al margen de los "booms" que pueden generar sectores clave de la economía "con Vaca Muerta a la cabeza", Navajas planteó que se necesita "un combo" de medidas en infraestructura, agricultura, industria y servicios, pero "todo eso implica reformas de distintos niveles", aclaró.

Enseguida remató con la frase: "cepo mata productividad" pero explicó que "no se sale con un shock de productividad" sino con lineamientos. "Podemos proyectar 30.000 millones de dólares disponibles, pero con desequilibrio de precios relativos la economía te va a demandar 70.000 millones", dijo y agregó que "si no se resuelve el problema de consistencia no se podrá avanzar en la productividad".

En ese sentido, según los datos que se analizaron en el Seminario, el nivel de productividad actual se asemeja al de la década de los 70.

Desde el auditorio un empresario contó que desde la década de los 90 decidió que exportar era "el mejor camino" y, desde entonces, "cada dólar que genero lo ingreso, salvo un pequeño capital de resguardo pero ¿qué pasa con los u$s 400.000 millones de argentinos en el exterior?", cuestionó y opinó que "este país no va a salir nunca adelante si dejamos la plata fuera".

El panel integrado también por referentes como Hugo Hopenhayn economista de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y John Fernald miembro de la escuela de Negocios INSEAD asumió que las decisiones de los empresarios de enviar la plata o dejarla en el exterior "son racionales" y tiene que ver con que las "perspectivas de rentabilidad nos son claras".

Por eso, Navajas expresó que parte de las reformas necesarias tienen que apuntar a generar incentivos de largo plazo para que las empresas locales inviertan e ingresen capitales del exterior, claves para mejorar la productividad.

La economía que viene

"Cuando mirás las proyecciones de vaca muerta, litio, más algo adicional de agro, economía del conocimiento a los precios actuales - estás duplicando los ingresos (de dólares) de acá al 2030", dijo la economista de Eco Go pero advirtió que a diferencia de la dinámica de 2003 y 2011 -último pico de exportaciones- el nivel de importaciones era "particularmente" bajo .

Hoy, la mayor demanda de divisas para pagar insumos y servicios al exterior pone en riesgo el saldo favorable que se proyecta en la balanza comercial , advirtió y marcó que pese a un entorno plagado de "desarbitrajes" la inversión creció, aunque continúa relativamente baja en relación a otros países de la región.



Para "salir del círculo perverso" Dal Poggetto también apuntó a los precios relativos que se rompen tras los saltos entre ciclos de libertad financiera y restricción.

En ese sentido marcó que como en el anterior ciclo del kirchnerismo y tras la fallida reacomodación de la gestión de Cambiemos, la económica argentina vuelve a encajarse en precios de servicios baratos y bienes "altísimos" mientras "la lógica en el mundo es la inversa".

Para no continuar discutiendo cuándo viene la próxima crisis, cuáles es la cobertura frente a la devaluación y cómo conseguir dólares, dal Poggeto opinó que "el desafío es cómo construir una moneda, avanzar en las reformas estructurales y manejar la gobernabilidad frente a la estructura social actual, después del estancamiento de los últimos años".

Frente a un escenario tan optimista como desafiante, Katz aseguró que "Argentina los próximos años tiene una inmensa oportunidad" , pero alertó que "nos hemos especializado en perderlas: el futuro puede ser muy malo por más que tengamos recursos ", resumió e invitó a una reflexión colectiva a todos los sectores con poder en el ámbito social para "orientar el sentido político".

Según el intelectual, el énfasis debe ponerse en las conductas disruptivas, pero "no psicóticas, sino re - institucionalizantes" para poder "capitalizar lo que va a ocurrir en los próximos años, en el largo plazo".