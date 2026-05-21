La Justicia bloqueó más de 490.000 euros a Zapatero en medio de la investigación por corrupción. Foto: EFE

El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, dispuso el bloqueo de 490.780 euros en cuentas pertenecientes al expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero.

Esta decisión se enmarca en una investigación sobre una presunta red de tráfico de influencias en la que el exmandatario es señalado como el “líder”.

El motivo del monto que la justicia le congeló a Zapatero

De acuerdo con fuentes jurídicas, el magistrado a cargo del caso Plus Ultra ordenó inmovilizar los saldos de las cuentas del exdirigente socialista hasta alcanzar la cifra mencionada. Dicho monto correspondería a pagos que Zapatero habría recibido entre 2020 y 2025 por parte de una de las principales firmas involucradas, la consultora Análisis Relevante.

Según trascendió este jueves, la decisión del juez —que también alcanza a otros implicados— fue tomada a solicitud de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía y cuenta con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción.

La imputación al expresidente incluyó el bloqueo de diferentes cuentas bancarias

El pasado martes, jornada en la que el magistrado imputó a Zapatero y fijó su declaración para el próximo 2 de junio, también ordenó el “bloqueo de diversas cuentas bancarias”. Esta medida figura en una resolución judicial donde se abre una pieza separada dentro del proceso, una práctica habitual en este tipo de causas.

Fuentes del ámbito jurídico le explicaron a EFE que este tipo de medidas cautelares son comunes en investigaciones penales. Su objetivo principal es garantizar una eventual responsabilidad civil que pudiera imponerse al investigado en el futuro.

La Justicia bloqueó más de 490.000 euros a Zapatero en medio de la investigación por corrupción. Foto: EFE

¿Por qué investigan a Zapatero?

La investigación sostiene que Zapatero habría encabezado una red destinada a influir en organismos públicos en beneficio de terceros. Entre los hechos señalados figura la concesión en 2021 de un préstamo de 53 millones de euros de fondos públicos para rescatar a la aerolínea Plus Ultra, presuntamente a cambio de beneficios económicos.

De acuerdo con la causa, estos beneficios “habrían sido canalizados” hacia el expresidente y “su entorno más próximo” mediante una compleja estructura empresarial. Algunas de estas compañías serían instrumentales y carecerían de actividad real, según los investigadores.

Análisis Relevante aparece como una pieza clave en el entramado. La compañía pertenece a Julio Martínez, amigo cercano de Zapatero, descrito por directivos de Plus Ultra como su “lacayo”. El juez considera que esta firma actuó como una sociedad “instrumental” para canalizar fondos en un período que “coincide temporalmente con gestiones dirigidas a influir en la concesión de ayudas públicas”.

Los movimientos sospechosos en las cuentas del imputado

La investigación detalla que entre marzo de 2021 y junio de 2025, una cuenta compartida por Zapatero y su esposa recibió transferencias por 445.200 euros provenientes de Análisis Relevante. A ello se suman tres movimientos realizados en 2020 por un total de 29.680 euros.

En consecuencia, el magistrado calcula que el expresidente percibió en ese lapso un total de 490.780 euros, cifra que ahora ha sido objeto del bloqueo judicial.

Zapatero declaró y negó cualquier acusación

Por su parte, Zapatero ha negado las acusaciones y aseguró que “jamás” realizó gestiones ante ninguna administración pública o entidad del sector público relacionadas con el rescate de Plus Ultra.

Además, en una intervención en el Senado el pasado mes de marzo, sostuvo que percibió unos 70.000 euros brutos anuales de Análisis Relevante, todos facturados y declarados ante Hacienda, y afirmó que defenderá su inocencia.