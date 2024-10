Cuánto falta para que lleguen las inversiones: qué dice el Círculo Rojo y el principal peligro para Milei

Un reconocido empresario bursátil caminaba ayer por los pasillos del Sheraton de Mar del Plata, donde comenzaba el 60° Coloquio de IDEA y expondría el ministro de Economía, Luis Caputo. "No soy un fanático de las formas de [Javier] Milei, pero hay algo indudable: el programa económico tiene sus puntos sólidos y funciona", afirmaba el director de la empresa financiera.

La opinión de prácticamente todos los empresarios coincidía en el punto de que el Gobierno Nacional había dado un zarpazo al vetar las leyes de Financiamiento Universitario y de Movilidad Jubilatoria . "Fue simbólico, y está bien que así sea porque Argentina no tiene credibilidad", decía otro CEO en diálogo con El Cronista.

Parecía anticipar lo que diría Caputo horas más tardes al disertar en el cierre de la jornada: " No podemos caer en el déficit fiscal porque tenemos que ganar credibilidad. Yo me voy a preocupar el día en que cambiemos el sentido del programa económico, eso sería caer ".

Los aplausos que dieron los asistentes al terminar el discurso del ministro fueron contundentes: al salir del salón, muchos decían haber quedado satisfechos. Los principales empresarios coincidían en que falta para que el escenario económico se pueda considerar propicio para invertir, pero que estaban las condiciones para pensar que eso se podía dar en el mediano plazo con la continuidad de las reglas de juego claras.

El ministro de Economía, Luis Caputo, ayer al exponer en el 60° Coloquio de IDEA

Aunque les hubiera gustado tener detalles de una posible salida del cepo cambiario, confesaban que no esperaban mayores novedades. " Sabemos que tenemos que tener paciencia ", dijo Gabriela Renaudo, presidente del °60 Coloquio en una conferencia de prensa posterior al cierre de la jornada.

Según interpretaba otro director financiero el apartado fiscal se convirtió en la principal ancla de expectativas que tiene la actual gestión . Aun así, presentaba algunas dudas sobre cómo podría sostenerse la primavera financiera de las últimas semanas, con baja significativa del Riesgo País y subas de activos argentinos.

"Están jugando un juego peligroso al polarizar con Cristina. En 2019 el mercado se desplomó 75% porque iba a ganar ella", alertaba un conocidísimo analista, quien veía con peligro que el gobierno pudiera enamorarse de la generación de las expectativas y descuide el clima social y el vínculo con la oposición. "No soy muy optimista por los tiempos del gobierno", decía.

Representantes de compañías de consumo primario veían con buenos ojos las primeras reformas de desregulación que tomó el gobierno, pero confesaban que las medidas para mejorar la competitividad son aún insuficientes. " Aun así, que el Gobierno mantenga la premisa del superávit y otras medidas para liberalizar el comercio ayudan ", reconocía uno de ellos. Muchos pedían la mejora de la atención a la cuestión institucional, también "como forma de coordinar mejor con el sector privado".

En el sector empresario no querían hacer estimaciones de inflación para el año próximo. " No veo por qué no pueda converger para menos del 3 por ciento en los próximos meses ", analizaba un reconocido CEO con importantes terminales en el comercio exterior.