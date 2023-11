Zuchovicki dejó mal parado a Milei por la dolarización: "De alguna manera tendrá...."

Tras los resultados del balotaje 2023 que definió a Javier Milei como el presidente electo de la Argentina para el período 2024-2027, el analista económico Claudio Zuchovicki aseguró que "no es posible" dolarizar al país como propone el mandatario electo.

Una de las promesas de campaña de Milei fue dolarizar la economía argentina. Esto le valió de críticas tanto del oficialismo como de la oposición, cuya fórmula presidencial, representada por Patricia Bullrich-Luis Petri, quedó en tercer lugar en las generales y acordó brindarle su apoyo al libertario.

Cómo va a dolarizar Javier Milei

La idea del libertario es eliminar de circulación el peso argentino y dar curso legal a la divisa estadounidense. El programa económico del presidente electo, que obtuvo el 55,69% de los votos, también se basa en un fuerte recorte del gasto público.

Tras su alianza con Mauricio Macri, Milei ratificó su postura en términos económicos y no descartó dolarizar el país. El encargado para esta tarea será Emilio Ocampo, quien, además, será el nuevo titular del Banco Central de la República Argentina a partir del 10 de diciembre.

Ocampo, economista del CEMA, forma parte del círculo más cercano del presidente electo. Ambos aseguraron que el gurú de la dolarización será el último presidente del BCRA, porque van a cerrarlo.

Sin embargo, en los últimos días Ocampo había asegurado que más que eliminar la entidad, el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) debía " cerrar la capacidad del poder político de emitir dinero para financiar su gasto y desvalorizar la moneda ".

En este contexto, Zuchovicki afirmó que "dolarizar la Argentina no es posible porque tiene un déficit fiscal enorme, de alguna manera tendrá que financiar esto".

"Tiene que financiar este déficit. Primero va a tener que emprolijar las cuentas públicas y segundo que recibe precios negativos porque no sabe dolarizar al valor de la canasta, o a ese valor de energía. Es un proceso por falta de confianza de moneda", explicó el analista económico.

Y agregó: "El tema más grave no es el gasto público de la Argentina, porque no la van a disminuir", en diálogo con Monumental AM 1080, una radio de Paraguay. En este sentido, consideró que Milei deberá "corregir las cuentas fiscales y no puede gastar más de lo que ingresa".

Sobre los resultados del balotaje, el experto reflexionó: " El candidato era el ministro de Economía del último año y los datos eran incontrastables . Estábamos en el mayor gasto público de la historia con el mayor nivel de pobreza. Se estaba gastando muy mal. Mucho se filtraba. El miedo al presente pesaba más que el miedo al futuro".

Javier Milei planea dolarizar la economía argentina.

¿Se puede dolarizar en la Argentina?

Para realizar esto, Ocampo planteó la liquidación de los pasivos del Banco Central (Leliq y pases) más los pesos en circulación (base monetaria). Para esto se debe disponer de un "vehículo financiero" que permita la obtención de financiación del exterior.

En el último debate presidencial, el ministro de Economía y excandidato por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, le consultó a Milei si "va a dolarizar o no la economía".

" Sí, vamos a dolarizar la economía. Vamos a cerrar el Banco Central. Vamos a terminar con el cáncer de la inflación ", replicó el libertario y sostuvo su postura que busca cerrar la entidad creada en 1935.

Y añadió: "Voy a terminar con el Banco Central. Porque el Banco Central es el origen de la inflación. Es decir, es la maquinita. ¿Sabés por qué voy a terminar con la inflación? Porque es la forma en la cual ustedes nos roban a nosotros".