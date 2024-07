El Gobierno no renovará cientos de contratos científicos y se vienen más despidos en el Conicet

Los delegados de CONICET, pertenecientes a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), denunciaron que continúa la motosierra en ciencia y tecnología (CyT) y que el Gobierno nacional dejará a un gran número de científicos sin trabajo a partir de mañana. ¿Por qué se da esta nueva ola de despidos?

El recorte en la plantilla del principal organismo de CyT del país no es una novedad ya que la administración de Javier Milei dispuso la desvinculación de trabajadores administrativos del sector y la institución y avanzó con la desvinculación de científicos en concurso para el posdoctorado.

Tal como ya había adelantado El Cronista, la institución había garantizado a través de una resolución la continuidad de los científicos doctorados que se encontraban en concurso para el posdoctorado.



En este período entre concursos que puede llegar a durar de 6 meses a un año, el organismo usualmente prorroga la beca del científico para evitar que este tenga que irse a otro rubro. Los trabajadores denunciaron que la dirección de la entidad dio marcha atrás con esta resolución y por consecuencia 300 trabajadores serían desafectados de la institución a partir del 1 de agosto.

"Una vez desplazados del CONICET en pleno concurso, nos vemos obligados a buscar trabajos en otros sectores o irnos del país para seguir dedicándonos a la investigación científica en instituciones del exterior", habían dicho los afectados a través de un comunicado.

Los científicos remarcaron que esto es "un perjuicio para el sistema científico que financió la formación de recursos humanos durante ocho años" para luego "expulsarlos de forma arbitraria a solo meses de conocerse los resultados del concurso".

"Los resultados van a estar en 2025, hay un espacio temporal de casi un año donde tenemos 300 investigadores formados que no van a tener trabajo ", indicó la secretaria general de la Junta Interna ATE CONICET, Nuria Giniger, a este medio.

En este sentido, la científica explicó que también recortaron la cantidad de becas doctorales en un 40% y hubo una postergación a principio de año en la publicación de los resultados que hizo prever el alcance del recorte. "Tenían que ser 1200 los doctorados, recortaron y hubo un poco más de 700 que pudieron acceder. A su vez, las becas posdoctorales iban a ser 800 y dieron unas 500", explicó.

La dirigente sindical explicó que esto genera que no haya "ningún nivel de previsibilidad" e incluso hay personal que ya obtuvo una designación y no tiene el alta en el sistema aún. " El nivel de incertidumbre es altísimo para la gente que está con becas, para quienes están ingresando y los de carrera que no tenemos fondos para investigar ", expresó.

Ya en junio El Cronista había advertido que el organismo llegaba a mitad de 2024 con el 90% del presupuesto ejecutado y en un mes se quedaría sin dinero para cumplir con sus tareas. "La productividad del organismo está inercialmente con la producción que teníamos el año pasado, No hay dinero para investigar y es un modo de achicar al CONICET y mercantilizar áreas de la ciencia que van a buscar financiamiento privado", indicó ahora la científica.

Un informe llevado a cabo por la consultora Economía Política y Ciencia con datos del Indec pronosticó que el presupuesto de la Administración Pública Nacional (APN) se contraerá un 23,2% real para fin de año, llevando el nivel del gasto público hasta 37 puntos por debajo de 2015.



En este sentido, respecto del sector científico, la proyección anual del Crédito Vigente (CV) de la Función Ciencia y Técnica (FCyT) muestra un deterioro del 32,9% real, cayendo en todos los objetos de gasto. S e destacan las retracciones del inciso salarial (-22,6% real), gastos de capital (-44,6%) y transferencias (-60,3%).

De cumplirse esto, la FCyT se ubicará a 43 puntos reales y el CONICET a 26,2 puntos reales por debajo de 2015. La Función Ciencia y Técnica en el Presupuesto nacional declinará hasta representar el 0,211% del PBI, un valor inferior a los de 2005 y 2019.