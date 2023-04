¿Chilavert a la Matanza?: estallaron los memes, después del ofrecimiento de Patricia Bullrich

La precandidata a presidenta por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, le ofreció al ídolo de Vélez José Luis Chilavert un puesto en la lista como posible intendente de La Matanza y los memes no tardaron en llegar.



Tras haber sumado al economista Ricardo López Murphy en pos de retener a los votantes que siguen la línea liberal, la nueva apuesta de la exministra de Seguridad tendría un objetivo similar.

Sin embargo, su decisión despertó en los usuarios de Twitter la creatividad y el humor, plasmados en múltiples mofas ante el eventual desembarco del paraguayo en territorio bonaerense.

"Me encantaría hacer una recorrida en La Matanza con Chilavert. Él me dijo que le encantaría ser mi candidato. Me parece que es una persona que tiene fuerte personalidad, tiene arrastre, es un tipo con ideas claras" , confesó Bullrich en declaraciones radiales.



Los mejores memes de la postulación de Bullrich a Chilavert





Los usuarios respondieron a la candidatura de Chilavert con comentarios divertidos e ironías sobre el pasado futbolístico del ídolo paraguayo:





¿Cuál es la situación actual de Chilavert?





José Luis Chilavert se encuentra en Paraguay, donde disputará en las próximas elecciones primarias un lugar en los comicios generales como precandidato a presidente del país vecino.