Cepo al salario: la jugada del Gobierno que pone en alerta a los gremios y los conflictos en puerta

En esta noticia Sindicatos expectantes

Antecedentes

El Gobierno decidió saltear un acuerdo entre privados y rechazar la paritaria más grande del país, con 1.200.000 afiliados. Así, dejó en claro su intención de usar el salario como un ancla para la inflación y los sindicatos se preparan para nuevas negociaciones.

El sindicato de Comercio anunció que los supermercados pagarán esta semana los aumentos acordados en la negociación paritaria, a pesar del pedido del Gobierno de que se revise la pauta de aumento. Cabe recordar que el acuerdo implicaba un aumento acumulativo del 5,4% en tres tramos para llevar el básico con presentismo a $1.123.000. El aumento de abril fue de 1,9%, 1,8% para mayo y 1,7% para junio.

La Secretaría de Trabajo decidió la semana pasada evaluar la paritaria acordada entre el gremio que lidera Armando Cavalieri y las cámaras del sector, por su "situación vinculada a la dificultad del orden público e interés general".

Así, el Gobierno aspiraba a convocar a las partes para avanzar en un nuevo acuerdo. Hasta el cierre de esta edición, la convocatoria no había sido realizada y desde la Secretaría de Trabajo, de Julio Cordero, no respondieron si mantendrían el rechazo a la paritaria y su pedido de revisión, a pesar de que los privados decidieran pagar de todas maneras los aumentos pautados.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió la semana pasada con los representantes de supermercados y les agradeció por su rechazo a las listas de precios con aumentos tras la flexibilización del cepo. En ese encuentro también se discutió la concentración en el sector alimenticio y apuntaron en particular contra algunas empresas aceiteras.

La paritaria de los aceiteros está cerrada hasta mitad de año y está proyectado que se reabra en septiembre.

El resto de los sindicatos se preparan para que el planteo se haga extensivo a ellos. Si bien las negociaciones paritarias anteriores se hacían en línea con una pauta implícita fijada por el Gobierno, que iba por abajo de la inflación esperada, la revisión de lo acordado en Comercio y la nueva convocatoria supone un nuevo escenario.

Sindicatos expectantes

"Rechazamos cualquier intromisión en un acuerdo libre entre partes", dijo a El Cronista el secretario del Sindicato de Seguro y secretario de Prensa de la CGT, Jorge Sola, quien explicó que, si bien no hubo planteos similares a los que el Gobierno hizo sobre la paritaria de Comercio en otros sectores, confían en que los habrá.

"El problema no son las cámaras empresarias, sino la utilización que de la no homologación del Gobierno hagan de ello", agregó el dirigente gremial y cuestionó la efectividad del uso del ancla a los salarios como herramienta anti inflacionaria: "Pisar salarios y liberar precios no parece ser una herramienta efectiva y a largo plazo para pelear contra la inflación".

Desde el sector transportista, con gran incidencia en alimentos, tienen paritarias firmadas hasta junio, pero el Gobierno rechazó un pedido de reapertura de la paritaria. El acuerdo alcanzado con el gremio de Camioneros ya se había ubicado muy por debajo de la inflación registrada en marzo (3,7% contra un aumento de 1,2%).

En el caso de alimentos, aún no hubo discusiones, aunque el sector está compuestos por múltiples convenios.

Sin embargo, el tema será tratado en la primera junta de la Unión Industrial Argentina con Martín Rapallini a la cabeza.

Antecedentes

La intervención del Gobierno en la ejecución de las paritarias no es nueva. Mario Lavia, secretario adjunto de la Federación de Petroleros, explicó que YPF ya implementa prácticas similares.

"YPF se negó a pagar el acuerdo que está presentado en la Secretaría de Trabajo y que ya todas las empresas pagaron. Si bien YPF se retiró de la cámara y no participa de las negociaciones, los trabajadores si están alcanzados por los convenios", explicó Lavia, quien ironizó: "Los salarios de los directivos de YPF no corren la misma suerte".

Este martes a las 14 se reunirán delegados de todo el país para determinar si irán o no a paro desde las cero horas del miércoles.

Un riesgo adicional de la resistencia de YPF para pagar las paritarias es que las empresas sigan a la petrolera estatal en esta decisión.