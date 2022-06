Cepo al dólar: no pueden traer insumos por u$s 6600 y el país se pierde recaudar millones

Una empresa de base tecnológica podría perder una operación millonaria si no consigue importar insumos por apenas u$s 6600. Los mismos no se consiguen en Argentina, por lo que resulta fundamental realizar la operación.

El principal obstáculo, en este caso, es la medida establecida por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) que impide que la empresa del conurbano pueda hacer la importación correspondiente.

De esta manera y por la falta de autorización, la pyme corre riesgo de que su cliente en el exterior busque otro proveedor.

La empresa afectada por el cepo a la exportación es Ionar S.A., una pequeña metalúrgica de San Martín, dedicada a la nitro carburación iónica, un proceso que mejora el rendimiento de piezas y maquinarias. Vende ese tratamiento especial para equipos utilizados en sectores como energía, aluminio, plástico y metalmecánica.

La empresa que no pueden traer insumos por u$s 6600 y el país se pierde recaudar millones

"Por el cepo a la importación, Ionar no puede comprar en el exterior insumos que no se fabrican en la Argentina, por un total de u$s 6570", explicó el presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (Camima), José Luis Ammaturo.

Y agregó: "Pero la paradoja es que sin esos componentes no puede proveer a una gran empresa que fabrica compresores del rubro gas y petróleo, y peligra una exportación por millones de dólares".

Desde la Cámara, detallaron además que no entienden el motivo por el cual el Gobierno impide esta importación.

"Desde el Banco Central (BCRA) les dicen que para comprar ciertos elementos -que suelen tener origen estadounidense o europeo- se necesita una aprobación", explicaron. Y añadieron: "Ionar S.A. no sabe cuánto tiempo podría demorar esta autorización y temen que eso haga perder un negocio de millones de dólares".

A pesar de que la pequeña empresa Ionar S.A realizó todos los trámites correspondientes en el Régimen de Importación Temporaria, la AFIP nunca les respondió.

Concretamente lo que IONAR S.A. necesita importar son dos sensores de presión absoluto, con precio FOB (valor de la mercancía puesta a bordo de un transporte marítimo) de u$s 1260 cada uno y tres controladores de flujo másico marca MKS, con precio FOB de u$s 1350 cada uno.

Este gasto significa una salida de u$s 6570 que serían recuperados con creces si se concretase la venta millonaria al exterior de los compresores, que necesita de estos elementos.