Celebran los pensionados: el Gobierno anunció un nuevo en el cobro de septiembre
Los titulares de la PUAM podrán cobrar sus haberes con un nuevo extra que se oficializó por medio del IPC.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo aumento para las jubilaciones, pensiones y asignaciones en septiembre 2025.
La medida incluye la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las Pensiones No Contributivas (PNC) y las jubilaciones mínimas, que además recibirán un bono extraordinario de $ 70.000.
¿De cuánto es el aumento de PUAM en septiembre 2025?
El ajuste es del 1,90%, calculado en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio. El Gobierno dispuso el pago de un refuerzo económico que impacta directamente en los haberes de los sectores más vulnerables.
Con este incremento, los montos quedan de la siguiente manera:
- PUAM: $ 256.221,74 + bono de $ 70.000 = $ 326.221,74
- PNC por invalidez o vejez: $ 224.194,02 + bono de $ 70.000 = $ 294.194,02
- PNC madres de 7 hijos o más: $ 320.277,18 + bono de $ 70.000 = $ 390.277,18
- Jubilación mínima: $ 320.277,18 + bono de $ 70.000 = $ 390.277,18
- Jubilación máxima: $ 2.155.162,17
¿Quiénes pueden acceder a la PUAM de ANSES?
La Pensión Universal para el Adulto Mayor está destinada a personas de 65 años o más que no cuentan con los aportes necesarios para jubilarse. Algunos requisitos clave son:
- Tener 65 años cumplidos.
- Residir en el país.
- No cobrar otra jubilación, pensión o prestación contributiva.
Se debe tener en cuenta que el haber de la PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima y se actualiza con la misma movilidad que el resto de las prestaciones. Además, otorga acceso a PAMI y asignaciones familiares.
Calendario de pagos ANSES septiembre 2025
Los pagos se realizarán de acuerdo con la terminación del DNI.
Pensiones No Contributivas (PNC)
- Documentos terminados en 0 y 1: 8 de septiembre
- Documentos terminados en 2 y 3: 9 de septiembre
- Documentos terminados en 4 y 5: 10 de septiembre
- Documentos terminados en 6 y 7: 11 de septiembre
- Documentos terminados en 8 y 9: 12 de septiembre
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
- Del 8 al 19 de septiembre (DNI terminados en 0 a 9).
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
- Del 22 al 26 de septiembre (DNI terminados en 0 a 9).
