Celebran los pensionados: el Gobierno anunció un nuevo en el cobro de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo aumento para las jubilaciones, pensiones y asignaciones en septiembre 2025.

La medida incluye la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las Pensiones No Contributivas (PNC) y las jubilaciones mínimas, que además recibirán un bono extraordinario de $ 70.000.

¿De cuánto es el aumento de PUAM en septiembre 2025?

El ajuste es del 1,90%, calculado en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio. El Gobierno dispuso el pago de un refuerzo económico que impacta directamente en los haberes de los sectores más vulnerables.

Con este incremento, los montos quedan de la siguiente manera:

PUAM: $ 256.221,74 + bono de $ 70.000 = $ 326.221,74

$ 256.221,74 + bono de $ 70.000 = $ 326.221,74 PNC por invalidez o vejez: $ 224.194,02 + bono de $ 70.000 = $ 294.194,02

$ 224.194,02 + bono de $ 70.000 = $ 294.194,02 PNC madres de 7 hijos o más: $ 320.277,18 + bono de $ 70.000 = $ 390.277,18

$ 320.277,18 + bono de $ 70.000 = $ 390.277,18 Jubilación mínima: $ 320.277,18 + bono de $ 70.000 = $ 390.277,18

$ 320.277,18 + bono de $ 70.000 = $ 390.277,18 Jubilación máxima: $ 2.155.162,17

¿Quiénes pueden acceder a la PUAM de ANSES?

La Pensión Universal para el Adulto Mayor está destinada a personas de 65 años o más que no cuentan con los aportes necesarios para jubilarse. Algunos requisitos clave son:

Tener 65 años cumplidos.

Residir en el país.

No cobrar otra jubilación, pensión o prestación contributiva.

Se debe tener en cuenta que el haber de la PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima y se actualiza con la misma movilidad que el resto de las prestaciones. Además, otorga acceso a PAMI y asignaciones familiares.

Los pensionados podrán cobrar según la terminación del DNI.

Calendario de pagos ANSES septiembre 2025

Los pagos se realizarán de acuerdo con la terminación del DNI.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Documentos terminados en 0 y 1: 8 de septiembre

Documentos terminados en 2 y 3: 9 de septiembre

Documentos terminados en 4 y 5: 10 de septiembre

Documentos terminados en 6 y 7: 11 de septiembre

Documentos terminados en 8 y 9: 12 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Del 8 al 19 de septiembre (DNI terminados en 0 a 9).

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo