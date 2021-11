Elecciones 2021: incertidumbre en el búnker oficialista por el faltazo de Cristina Kirchner

El clima de cautela aunque con más optimismo que en las PASO dio lugar a la incertidumbre por el faltazo de Cristina Kirchner en el búnker del Frente de Todos. A este clima se le añadió el debate interno sobre un eventual llamado al diálogo mañana mismo por parte de Alberto Fernández .

Un aire de derrota como en las PASO se vive en estas horas en la "carpa" de Chacarita donde el oficialismo espera el resultado de las elecciones legislativas.

Apenas transcurrido el cierre de los comicios y tras una breve conferencia del ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, sobre el caudal de votantes, Cristina Kirchner lanzó como una bomba en su tuit con el anuncio del faltazo al búnker del FdT. "Me han indicado reposo, nada de que preocuparse, pero el esfuerzo realizado para participar del cierre del FdT retrasó la evolución posoperatorio", dijo. Y agregó: "Por eso, esta noche no podré estar como hubiera querido y como siempre he hecho en el búnker".

Cristina Kirchner no va al búnker: qué razón dio para el faltazo



La noticia del faltazo de Cristina Kirchner agrega un clima de incertidumbre al Frente de Todos en medio de la espera de los datos del escrutinio.

El dato del 71% de caudal de votantes del Padrón Electoral que dio a conocer el ministro del Interior, Eduardo Wado De Pedro, y que supera por más de 5 puntos respecto de las elecciones internas alentó por ahora el clima interno en el búnker oficialista. Aunque nadie en el Frente de Todos quiere arriesgar nada por ahora y esperarán los primeros datos del escrutinio.

"Terminamos una muy buena jornada electoral y todo se hizo con la mayor transparencia gracias al acuerdo que hubo con todas las fuerzas políticas en el armado de este escrutinio", dijo De Pedro al concluir el cierre de los comicios.

La frase del Ministro del Interior coincidió con los ánimos en el búnker del FdT vertidos por los ministros de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; el de Transporte Alexis Guerrera y la titular de la ANSES, Luana Volnovich.

"Hubo una muy buena participación y con tranquilidad", dijo Zabaleta. En tanto, Volnovich evitó una proyección electoral del FdT y sólo se limitó a decir: "hay que esperar"

El ministro de Transporte fue un paso más y al hablar de una eventual convocatoria del Presidente a la oposición para sentar las bases de un acuerdo nacional de cara a la etapa poselectoral dijo que "el debate es esencial y en democracia es bueno que la oposición esté dispuesta a debatir" .

Los datos que llegaron al búnker oficialista situado en Chacarita mostraba cierta euforia de diferentes intendentes del PJ del conurbano que exponían el alto nivel de movilización del electorado en la provincia de Buenos Aires.

A diferencia de las PASO donde había mayores restricciones de protocolo santitario, esta vez en el búnker del FDT hay más de 1500 invitados aunque la duda general es unánime entre los que van llegando: el eventual faltazo de Cristina Kirchner.

En un momento llegó a la carpa de Chacarita la custodia de la Vicepresidenta para evaluar el lugar del búnker. Pero en la Presidencia no confirmaban aún la presencia de Cristina Kirchner y, por el contrario, evaluaban, que veían "muy difícil" que la se haga presente. Y así fue, minutos después la ex mandataria confirmó el faltazo en sus redes por reposo médico.

Para evitar susceptibilidades y especulaciones de cara a un nuevo contrapunto entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández, el ministro Zabaleta remarcó: "la unidad en el Frente de Todos está sellada".



Por otra parte, la mención tanto de Wado de Pedro como de Sergio Massa y otros funcionarios a la idea de convocar desde mañana a un "diálogo nacional" por parte del gobierno es el tema recurrente en los comentarios del oficialismo.