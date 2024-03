Fraude de seguros: los entretelones de la investigación y los exfuncionarios comprometidos

El Juzgado Criminal y Correccional Federal N°10 a cargo de Julián Ercolini está avanzando en la investigación por las comisiones multimillonarias a brókers de seguros ligados al expresidente Alberto Fernández debido a créditos y programas de ANSES. La causa ya tiene varios apuntados y se prevé una ampliación de la información luego de varios pedidos hechos por el juez federal.

Incluso, este martes el exmandatario nacional fue imputado por el fiscal federal Ramiro González, en una denuncia que involucra también a los exfuncionarios como el exdirector general de Operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES, Federico D'Angelo Campos; el ex Presidente de Nación Seguros, Alberto Pagliano; entre otros.

¿Qué pasó?

Una nota periodística publicada por Clarín durante los últimos días de febrero dio a conocer una presunta "maniobra con seguros estatales y empresas privadas ideada por Alberto Fernández" descubierta por el fugaz titular de la ANSES, Osvaldo Giordano, a raíz del vencimiento de una póliza durante ese mes.

"Pedí un estudio para comparar el costo del contrato con Nación Seguros respecto del autoseguro. Y dio una brecha grande en favor de este último y por eso adoptamos este mecanismo que siempre había tenido Anses" , reveló el exfuncionario de la administración libertaria durante una entrevista.

El extitular de Anses, Osvaldo Giordano.

El expresidente Alberto Fernández firmó el 2 de diciembre de 2021 el Decreto 823/2021, que obligaba a que todos los bienes y riesgos del Estado tenían que asegurarse con Nación Seguros S.A. Estos contratos se intermediaron y cayeron en Héctor Martínez Sosa, esposo de la histórica secretaria de Fernández, María Cantero, y otros brókers afines.

Al mismo tiempo, Nación Seguros realizaba una operación complementaria: el riesgo de la póliza era también repartida con otras empresas del rubro, diviéndose las comisiones recibidas por las operaciones.

Estas dos acciones -la de los intermediarios y la de la subcontratación de Nación Seguros- son las que están siendo investigadas por la Justicia. La primera denuncia realizada por la abogada Silvina Martínez estimó el monto del negociado en $ 20.000 millones anuales y de $ 300 millones mensuales de comisiones. Las cifras variaron en la presentación en la Justicia que hizo el Ministerio de Capital Humano, que habla de $ 10.000 millones y $ 170 millones mensuales, respectivamente.

Los apuntados

Hay tres principales personas y diversos entes que están siendo investigados y a los cuales Ercolini pidió ampliar la entrega de documentación en las últimas horas. Entre las figuras físicas están el intermediario de las operaciones entre la ANSES y Nación Seguros, Pablo Torres García; el bróker cercano a Alberto Fernández, Héctor Martínez Sosa; y el expresidente de Nación Seguros e íntimo amigo del expresidente, Alberto Pagliano.

La Policía Federal llevó a cabo una serie de allanamientos ayer por la noche en el marco de esta investigación en la que también está imputado el exmandatario, quien había partido a México antes de los operativos. La búsqueda estuvo a cargo de la División de Delitos Federales de la Policía Federal, luego de que el juez federal Julián Ercolini lo ordenara. Los allanamientos se hicieron en la zona norte del Conurbano y en Capital Federal, donde figuran los domicilios particulares y comerciales de Pagliano, de Martínez Sosa y Torres García.

Héctor Martínez Sosa, uno de los hombres apuntados cercanos a Alberto Fernández.

El objetivo de los mismos consistió en encontrar documentación relevante para la causa respecto de la supuesta contratación de un "bróker y empresas privadas" para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales, remarcan. Por el momento, desde el Juzgado Federal están a la espera de la entrega de más convenios o contratos firmados, así como de actuaciones administrativas de las pólizas .

Los policías federales secuestraron documentación relacionada con esta investigación, pero hasta el momento no hubo órdenes de detención emitidas por Ercolini. En tanto, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció ayer que el Gobierno denunció a más exfuncionarios de la administración anterior vinculados a los organismos del Estado investigados por estas causas. El viernes se conoció el nombre de uno de ellos, el exdirector general de operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES, Federico D'Angelo Campos.

Entre las acusaciones que pesa sobre el exmandatario peronista están los delitos de malversación de fondos públicos, violación de deberes de funcionario y abuso de poder. Aún no se ha podido comprobar que Fernández haya recibido una tajada de esas operaciones, aunque los estudios preliminares realizados por el equipo de Giordano indicaron que las comisiones de 17% que recibían estos productores de seguros estaban por encima del promedio del mercado. Con el cambio de la modalidad de los seguros implementado por el extitular de Anses "hay un ahorro del 40%", afirmaron.

Fernández también desestimó que lo cobrado por Nación Seguros haya sido "un 40% más de lo que se estila en el mercado" y que remarca que las primas de los seguros que se contrataron es superior debido a que "la edad de los potenciales tomadores es mucho mayor y por lo tanto mayor es su riesgo de fallecimiento" .

"Inventan que yo estoy beneficiando a Martínez Sosa. Yo no me quedé una goma de borrar del Estado, les pido a todos que entren y miren mi declaración jurada, si cambió algo y si alguien se benefició. Esto no es un acto de corrupción, es todo falso" , indicó Fernández durante una entrevista reciente.

El exjefe de Estado conoce al contador desde hace décadas e, incluso, en su última declaración jurada mostró una deuda hacia Martínez Sosa por $ 102.240. Este es un monto residual de un préstamo que recibió de su parte en 2008 cuando debía saldar unas deudas luego de renunciar como jefe de Gabinete de Cristina Kirchner.