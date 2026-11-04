La denominada mediáticamente como “Causa $LIBRA” -que involucra al presidente Javier Milei como uno de los principales acusados- sumó un nuevo episodio tras la polémica del viernes 23 de octubre, cuando el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a 11 investigados.

En esta oportunidad, la Cámara Federal de Casación Penal otorgó un recurso para analizar si dos damnificados pueden ser querellantes en la causa por la criptomoneda $LIBRA, tras las quejas presentadas por los abogados de los inversores.

Entre los damnificados se encuentran cinco argentinos. Asimismo, también están afectados por el hecho dos ciudadanos bielorrusos, quienes habían intentado constituirse como querellantes a comienzos de 2026.

Sin embargo, el pedido de los inversores extranjeros fue denegado en abril por el fiscal Eduardo Taiano, quien tuvo a su cargo la investigación.

Caso $LIBRA: ¿qué dice el fallo de Casación?

La decisión fue adoptada por la Sala II, integrada por los jueces Guillermo J. Yacobucci, Angela E. Ledesma y Alejandro W. Slokar, en el expediente caratulado “Milei, Javier Gerardo y otros s/recurso de queja”.

Por mayoría, el tribunal resolvió hacer lugar al recurso de queja y conceder el recurso de casación contra la decisión de la Sala I de la Cámara Federal porteña, que había confirmado el rechazo del Juzgado Federal N° 8 al pedido de Lapchenko Vladislav Andreevich y Krasutskaya Sviatlana Vitalievna para ser tenidos como querellantes.

Slokar sostuvo que los agravios invocados por la parte recurrente podían constituir algunas de las causales previstas en el artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación, por lo que correspondía hacer lugar a la queja.

Ledesma adhirió a esa solución al considerar que se había alegado una cuestión federal suficiente para habilitar la instancia, mientras que Yacobucci votó en disidencia y se pronunció por declarar inadmisible el recurso de queja, con costas.

El tribunal también ordenó recaratular el expediente como recurso de casación, emplazar a las partes y pedir el pase digital del legajo a la cámara de origen.

El perfil de los querellantes del caso $LIBRA

Entre quienes presentaron el recurso de queja para que la Justicia (la Cámara de Casación) revea la causa se encuentra Martín Romeo, quien podría sumar a ambos bielorrusos y abroquelarse como un grupo de querellantes.

Por otra parte, Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris y Braian Emanuel Quintero: este segundo conjunto de denunciantes-inversores cuenta con el respaldo judicial de Juan Grabois.

Ambos habían apelado ante la Sala II de Casación, en un pedido que fue rechazado por la Cámara. Por este motivo, decidieron insistir a través de un recurso en queja, la misma que fue aceptada este miércoles.