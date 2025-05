Caputo reveló los dos rubros en los que continuarán bajando impuestos y aranceles

Luego del anuncio de la baja de aranceles a los celulares además de impuestos internos junto con los televisores y aires acondicionados, el ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó qué otros rubros bajarán sus precios.

"Con los anuncios de hoy veremos importantes bajas de precios en celulares, televisores, aires acondicionados, consolas de juegos, aluminio (importantísimo para la industria). También van a bajar pronto autos, indumentaria y calzado", escribió en la red social X Caputo.

Desde hace tiempo, que Caputo tiene puesta su mirada sobre lo que sucede en el sector textil y queda expuesto en cada una de las entrevistas que da en donde compara los precios a los que se vende en el mercado interno con el exterior.

"El dueño de una marca de ropa conocida trae remeras que compra en Bangladesh a u$s 3, con los aranceles se va a u$s 5, y las vende a u$s 50 y se lo pagan", afirmó Caputo en el streaming La Casa. Como también el caso de una marca que produce camperas en Argentina que las venden en Chile a u$s 300 y en el país a u$s 500.

En el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero, que fue del 2,2%, el rubro "Prendas de vestir y calzado" presentó una variación intermensual negativa del 0,7%. Pero rápidamente quedo demostrado que se trataba de una causa estacional: las liquidaciones de la temporada de verano ya que al mes siguiente tuvo un alza del 0,4%.

Los impuestos en mira

"Deberíamos pensar en impuestos internos y en derechos de importación", sostuvo el socio del Departamento de Impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich, Martín Caranta, cuando se lo consultó sobre el abanico de posibilidades del ministro Caputo.

En el caso de la ropa el Gobierno ya lo hizo y su impacto esta por revelarse con el IPC de abril que dará a conocer esta tarde el INDEC. Dado que, a mediados de marzo, se anunció la reducción de aranceles a la ropa y calzado (de 35% al 20%); de las telas (de 26% al 18%); y de los distintos hilados (de 18% a 12%, 14% y 16%).

En el caso de los autos, el CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, consideró que podría apelarse a una estrategia que ya se utilizó. "Se podría bajar nuevamente los impuestos internos como ya hicieron dos veces", afirmó.

En enero por medio del Decreto 50/2025, se eliminó la primera escala del impuesto que era del 20% para modelos de entre $ 41 millones y $ 75 millones a partir de febrero. Y se redujo la segunda, para los que superaban esta última cifra, con una alícuota que pasó del 35% al 18%.