Caputo defendió las tasas negativas y anticipó cómo seguirá el dólar y cuándo pueden bajar los impuestos

En una reunión ante empresarios por segunda vez en una semana, el titular del Palacio de Hacienda Luis "Toto" Caputo hizo su propio balance de los 100 días de Milei y aseguró que hay superávit fiscal, se desarmó la deuda comercial, un ajuste fiscal y que la inflación está en baja. " Llegamos con un dólar de $ 1100 y con todo lo que se hizo, seguimos con ese dólar . Si se hacen los deberes, las cosas salen bien", dijo.

El ministro de Economía reconoció que hay un contexto político "mucho más complejo" pero advirtió que el Gobierno de Javier Milei "no se va a desviar de este curso" de déficit cero.

Los empresarios "se quedan especulando cuándo llega el cimbronazo. No debería pasar", enfatizó Caputo en una especie de reto de los presentes.

"Fuimos por una tasa real negativa fuerte. Imagínense si hubiésemos tenido tasa real positiva. Hubiésemos tenido que imprimir una base adicional en diciembre que no hubiese sido demandada y tendríamos que esterilizarla. En enero lo mismo, no habría llegado a buen puerto", defendió.

El funcionario también destacó el Bopreal para ordenar la deuda comercial, amortiguar ante la suba del dólar y esterilizar "para que no entre el país en una híper". De los u$s 10.000 millones que compró el BCRA se neutralizaron por el bono.

Inflación

"Dentro de poco no va a haber pesos", dijo e intentó "inyectar el optimismo de que la convergencia en la inflación va a continuar".

"Vamos a seguir el mismo rumbo", reiteró. Milei tiene una "convicción pocas veces vista. Algunos le decían locura, yo lo llamo convicción". Pero reconoció que los cambios pueden ser "más rápido o más tarde".

La hoja de ruta implica estabilizar, la desregulación y salir del cepo. "Tenemos que sacarle el pie de la cabeza a ustedes para que haya crecimiento, empleo, mejores salarios. Tenemos que tener superávit fiscal para poder bajar impuestos después. Y no falta mucho para eso, puede llegar el año que viene ", les dijo a los empresarios, a los que les pidió "que sean más héroes que nunca".



El Caputo político

" Hoy está de moda cuestionar la gobernabilidad ", indicó Caputo entrando en un terreno político que no es una de sus facetas habituales. Allí, leyó una definición de Patricia Bullrich sobre la gobernabilidad.

Caputo en el almuerzo de Cicyp. NA

"Siempre fue un concepto atado a la posibilidad del sistema político de tener acuerdos. No se tenía en cuenta el resultado hacia la sociedad. Así, el concepto de gobernabilidad se tomaba autonomizado de los resultados sociales y económicos. Hoy el cambio cultural es que los actores repiten los actos conocidos como huelgas, piquetes, no votar leyes, pensando que eso va a desestabilizar al Gobierno", leyó.



"Hubo marchas, piquetes, nos voltearon la ley. Eso no repercutió. Alguien piensa que el Presidente está por renunciar? La gente es la nueva gobernabilidad. La gente votó un cambio y lo está apoyando", enfatizó Caputo.

Según sus datos, la aprobación de Milei es del 58%. "Hoy ganaría en primera vuelta", dijo. Y sumó que "el 70% de la gente cree que el Gobierno va a bajar la inflación". "La gente es la nueva gobernabilidad", sostuvo el Ministro que en los últimos días volvió a agradecer en Twitter.

Las encuestas públicas, en tanto, marcan que la aprobación para Milei bajó al 47% según AtlasIntel. En la de Zuban Córdoba, la imagen negativa es de 57,3% y un 58% de los encuestados cree que tanto la situación del país como su situación personal van a empeorar en los próximos meses.

Caputo aseguró que los mercados tampoco se hacen eco: "No nos vamos a desviar del camino. No es que no entendemos el juego de la política. El tema es que no lo queremos jugar". Y defendió lo que los libertarios llaman "la batalla cultural". Así, advirtió que "si la política no acompaña, no se va a aumentar el gasto".

El reclamo de los empresarios por reformas

Desde el sector empresario, Marcos Pereda, vicepresidente de la Sociedad Rural y representante del Cicyp dijo que "la Argentina caminaba por la cornisa de la hiperinflación y la enorme complejidad heredada. Tratándose de tan poco tiempo esto no es menor la velocidad de los cambios trazados".

" Es fundamental consolidar los logros obtenidos hasta aquí", enfatizó el directivo rural. "Necesitamos sentar las bases para un sólido y sostenido crecimiento económico. Para salir del estancamiento y crecer argentina tiene que salir al mundo. Para eso tiene que contar con reglas claras y transparentes, sin cambios sorpresivos ni en las reglas ni en las condiciones", remarcó aunque apoyan el cambio de esas reglas por DNU en lugar de debatir cuestiones de fondo en el Congreso.

Para los privados, es necesario "coordinar un programa de baja de costos con el Gobierno" mientras que alertaron que la competitividad avanza en los países vecinos y Argentina está rezagada.

"Le pedimos que se armen equipos y mesas de trabajo sectoriales para tener un esquema de competitividad que permita abrir la economía con un seguimiento de las acciones y metas para cada caso", agregó Pereda.

Para los empresarios, es necesario destrabar la reforma laboral que, sin embargo, no se debatió en el Congreso, sino que se intentó por DNU. Aseguraron que hoy "mientras el empleador no logra encontrar mano de obra, hay cada vez más pobres" mientras que "los planes sociales distorsionan el mercado laboral".