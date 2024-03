Caputo busca más de $ 500.000 millones con el retorno de las Lecaps: los vencimientos que presionan

El Ministerio de Economía vuelve al mercado en búsqueda de más de $ 500 mil millones. Luego del billonario canje de deuda de la semana pasada, este jueves la Secretaría de Finanzas debuta con la vuelta de la tasa fija y el retorno de las Lecaps, instrumento que se ofrecía hasta el reperfilamiento en pesos del 2019.

Hasta marzo, el stock de deuda en pesos ascendió a $ 105.161.038 millones, compuesto por 60% ajustable por CER, 35% denominada en dólares pagadera en pesos (USD linked y bonos duales) y tan solo 6% de deuda en pesos sin ajuste. Así se desprende del informe de operaciones de deuda pública de febrero de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

El trabajo da cuenta de que en febrero no se registró financiamiento neto por Adelantos Transitorios (AT), y el plazo promedio de la licitación de los títulos públicos se volvió mucho más extenso (en febrero fue de 878 días, mientras que durante todo el segundo semestre del 2023 no había superado los 400 días).

Así todo, Caputo tiene desafíos: los vencimientos entre marzo y junio en pesos suman $ 12.690.349 millones y en moneda extranjera u$s 4.657 millones, según la OPC.

Licitación de este jueves

Este jueves, la Secretaría de Finanzas, que encabeza Pablo Quirno, realizará una nueva licitación de tres instrumentos: una letra del tesoro en pesos con vencimiento en enero del 2025; un bono del Tesoro en pesos cero cupón con ajuste por CER, con vencimiento en junio del 2025 (TZX25); y un bono del Tesoro en pesos con vencimiento en agosto del 2025 (TG25).

Es que en el calendario de marzo el Tesoro tiene que enfrentar vencimientos por $ 532.087 millones, según la OPC, entre capital e intereses. El más importante es el del 25 de marzo, el Boncer 2024 (TX24), por $510.652 millones, los cuales después del "mega" canje de deuda, "lógicamente quedan prácticamente en su totalidad en manos privadas", analizó Portfolio Personal (PPI).

La vuelta de la tasa fija

Lo más llamativo para el mercado en esta oportunidad es la vuelta de los instrumentos a tasa fija, por lo que estarán pendientes del monto, pero también de la tasa. En PPI analizaron: "Tiene sentido dado que una parte del sector privado que no entró al canje de la semana pasada no lo hizo por necesidades de liquidez de corto plazo. Y, ante un sendero de desinflación muy pronunciado, muchos jugadores preferirían obtener un flujo cierto para los próximos meses, lo cual otorga esta Lecap de 312 días de plazo".

Sobre la expectativa de la tasa de interés, en PPI agregaron: "Si los inversores piden un premio respecto a la actual curva CER, la TEM a licitar debería ubicarse levemente por arriba del 7%".

Desde Adcap Grupo Financiero analizaron que la vuelta de la tasa fija va a empezar a anclar las expectativas del mercado respecto de la inflación. "Si los holders del TX24 remanente piden una tasa mensual de 7%, vamos a estar empezando a extender realmente el horizonte de inversión en tasas fijas, lo que significa que aumentará la demanda de dinero, lo cual sería una excelente noticia", analizó Javier Casabal, estratega de Renta Fija de Adcap.

Pero, si la tasa sale arriba de 8%, o muy poco monto (mucho menos de USD 500M), Casabel consideró: "Podemos inferir que el mercado sigue preocupado por una espiralización de la inflación y 2024 termine por encima de 200%".

Finalmente, si queda por debajo del 7% y con un monto significativo, "significa que el mercado está empezando a confiar en que la inflacion seguirá bajando y por eso extiende plazos, aun sabiendo que a priori esta perdiendo con la inflación en próximos 2 o 3 meses".